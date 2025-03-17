中配劉振亞遭廢止居留許可 邱垂正：鼓吹武統 非屬言論自由

陸委會主委邱垂正接受本報專訪強調，中配公然宣傳對台發動戰爭，主張武力統一佔領，這與言論自由無關，屬於人類公罪。（記者廖振輝攝）

2025/03/17 05:30

卓揆：有人在台高喊武統 就叫他離開

〔記者陳鈺馥、李容萍／綜合報導〕中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可，限期離境。陸委會主委邱垂正接受本報專訪強調，中配公然宣傳對台發動戰爭，主張武力統一佔領，這與言論自由無關，屬於人類公罪。行政院長卓榮泰昨在「人民是頭家」政策宣講會桃園場也表示，如果有人在台灣高喊武統台灣，「我們就叫他離開！」

「沒有中華民國，哪來言論自由！」邱垂正表示，戰爭是人類公罪，鼓吹戰爭在國際法及許多人權法律，都被排除在言論自由之外，為國際公法所不允許。

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邱指出，歡迎中配來台安居樂業，但鼓吹武統台灣是愛台灣嗎？中國武器投射到台灣土地，這不是言論自由範疇。主管機關已勸告過這名中配，她還持續接二連三，該案屬「惡性嚴重」又長期以此為樂，毫無任何反省。

「鼓吹武統消滅中華民國絕對不行，這是政府底線！」邱垂正說，多數中配網紅都是理性的，拍片比較兩岸經驗、制度不同，都沒有什麼問題，但劉女獨樹一幟，還和其它中配互槓。陸委會尊重移民署依許可辦法所做裁定，這是首件因武統言論被廢止居留許可的案件。

民進黨中央黨部昨在桃園啟動第二場「人民是頭家」政策宣講會。卓揆強調，武統台灣不是言論自由，武統就是暴力，與全民為敵，台灣不歡迎這種人，「我們就請他離開，請你回去你的地方！」他說，很感謝內政部長劉世芳所帶領的內政部，要求對台灣不客氣、主張武統的人，一定在最短時間內離開台灣。

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