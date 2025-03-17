清查中國身分證依法行政 邱垂正：新進軍公教須具結 才有任用資格

陸委會主委邱垂正接受本報專訪強調，政府清查中國身分證，是依法行政的正當作為。（記者廖振輝攝）

2025/03/17 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府擴大清查公教人員有無申領中國身分證，要求「具結」卻遭質疑是警總復辟。陸委會主委邱垂正接受本報專訪強調，中共近年推出「融台措施」，企圖混淆兩岸人民身分認定，意圖消滅中華民國，營造對台行使管轄權假象，政府清查中國身分證，是依法行政的正當作為。

邱垂正指出，依兩岸條例規定，國人若擁有中國身分，將強制註銷台灣身分。兩岸過去是「單一戶籍制」，但中共對台進行「融合統戰」，已有發現軍公教人員申領中國身分證。因此，有忠誠義務的軍公教先清查，若查到可註銷台灣戶籍，也會失去擔任軍公教資格。

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邱垂正談及，目前清查範圍以軍公教專任人員為主，這些人是行使公權力核心人員；公設財團法人及公營事業列入下一階段清查；大學方面有卅幾種不同身分人員，主管機關將分階段處理。

關於新進公務員一律得具結未持有中國身分證，邱垂正說，在中國設戶籍或領用護照，兩岸條例第九條之一明定，可註銷台灣身分和戶籍，所以不管「初任」或「擬任」公務員，都須「具結」才有任用資格，銓敘部已做好相關安排。

邱垂正進一步說，有些人認為政府沒資格要求公教人員「具結」，其實「具結」對當事人影響最小；若有人不具結，行政機關也有義務用其他方法確認，以達法律要求。

主動申報並放棄 可既往不究

邱垂正強調，各機關清查速度很快，絕大多數軍公教都支持，軍公教主動申報並放棄中國身分，政府可既往不究，也會協助保留台灣身分及軍公教資格，前提是「主動申報、自願放棄」，可依兩岸條例第九條之一視為特殊案例。若未據實以告或具結資料不實，未來一旦被查到，將依法註銷台灣身分，軍公教資格會立刻消失，更要負法律責任。

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