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    反罷小物 徐巧芯：禁得起檢驗 罷團：絕對超過30元

    徐巧芯在茶會上向民眾宣傳反罷免、投下不同意票等舉動，再搭配風扇小禮物，罷團志工說徐為了影響選民投票意願，明顯做出賄賂行為。 （「剷除黑芯」團隊提供）

    徐巧芯在茶會上向民眾宣傳反罷免、投下不同意票等舉動，再搭配風扇小禮物，罷團志工說徐為了影響選民投票意願，明顯做出賄賂行為。 （「剷除黑芯」團隊提供）

    2025/03/17 05:30

    〔記者劉詠韻、劉宛琳／台北報導〕全台掀起大罷免運動，「剷除黑芯」團隊爆料，國民黨立委徐巧芯前天宣傳反罷免時，送給民眾每人一個環保袋禮包，裡面手持電風扇、飲料等小物目測超過卅元以上，恐違反選罷法。徐巧芯昨回應，小物從大陸進口很便宜，均在合法範圍內，有疑慮歡迎檢舉，絕對禁得起檢驗。

    罷免徐巧芯正進入第二階段連署，「剷除黑芯」罷團志工許祐嘉說，前天下午在台北市永春市場罷免連署站擔任志工，忽然有民眾攜帶物品前來爆料，指徐巧芯在街頭宣傳反罷免，贈送民眾粉色的環保袋，內有兩包面紙、一塊小麵包、一支手持風扇、一瓶鋁箔包紅茶。

    許祐嘉表示，徐巧芯為了宣傳反罷免贈送這些小禮物，明顯是為了影響選民的投票意願，才做出的賄賂行為。電風扇再便宜仍需報關繳關稅，如果後續再加上運費，很難壓到商品廿九元台幣的價格，更何況還有麵包、大瓶麥香紅茶、衛生紙，絕對超過法務部之前認定構成賄選的卅元標準。

    對於徐巧芯回應小物從大陸進口，強調價格便宜，許祐嘉批評，徐的言論無疑顯示她法學常識薄弱，畢竟中國物品除了經常引發版權問題，且屢次發生商品進口、未經檢驗並違反「商品檢驗法」。有網友呼籲徐巧芯解釋風扇來源和金流，不然恐怕變成國民黨立委傅崐萁「戰天下」翻版。

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