修容組競選小物案》法界：傅前科累累 牽拖賴無說服力

國民黨立院黨團總召傅崐萁昨在花蓮縣黨部舉行記者會，批評國家司法追殺國會議員。（記者王錦義攝）

2025/03/17 05:30

〔記者謝君臨、劉詠韻／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁被告發「競選小物案」，檢調十四日發動搜索、約談行動，傅昨天開記者會批評總統賴清德「用司法手段追殺國會領袖」。律師黃帝穎批評「睜眼說瞎話」，傅前科累累，三大犯罪前科判決有罪，均在國民黨執政時期，牽拖賴總統毫無說服力。

黃帝穎指出，只要上司法院裁判書查詢系統，輸入「傅崐萁」三個字，就可以看到傅前科累累，刑事犯罪一堆，包括二○○九年華隆證交法案件，高院更審判傅四年；二○一○年合機炒股案，高院判傅三年六個月；二○一一年，傅偽造文書罪案判刑定讞，「瞎扯政治迫害，誰會相信」？

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民進黨立委王定宇表示，傅崐萁的職工宿舍被搜索，最低層次可能是申報不實，更嚴重的是，這些提供給國民黨立委的修容組，是誰付的錢？這些相當金額的物資，從中國進口到台灣，再分到國民黨立委手上，若買單的是中國政府，那就涉及「反滲透法」及相關法令。

綠委：說漏嘴是鍾小平

王定宇也說，找出修容組及進口廠商和傅崐萁關係的是名嘴溫朗東；在電視媒體說漏嘴，證實這批貨進來根本沒拿錢的是國民黨台北市議員鍾小平，這兩位和賴清德、民進黨沒關係，硬要去牽扯這些政治言辭，一點意義都沒有。

民進黨立委林俊憲表示：「王朝的垮台，就從眾人不再畏懼國王的淫威開始。」傅家的一件件陳年往事，不是只關乎花蓮，而是會成為這次國民黨面對大罷免的一大破口。

對於傅崐萁昨批評「國家已經準備回復軍事統治、軍事審判，甚至戒嚴，挑起兩岸戰爭」。民進黨立委沈伯洋表示，軍事審判針對現役軍人，與一般民眾和宗教團體毫無關聯，批傅無限延伸是為了轉移自己案件的焦點。

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