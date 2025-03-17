修容組競選小物案》傅批賴清德 司法手段追殺國會領袖

罷傅團體展開民主洗地活動，希望讓花蓮人有一個清新的生活環境，還給台灣一個乾淨安全的政治環境。（微光花蓮提供）

2025/03/17 05:30

〔記者王錦義、李文德／綜合報導〕台北地檢署追查立法院國民黨團總召集人傅崐萁涉及的修容組競選小物案，傅昨天舉行記者會，批評賴清德總統用司法手段追殺國會領袖，他絕對不畏強權威迫；罷傅團體昨天則展開「裁傅自由」的民主洗地活動，希望還給台灣乾淨的政治環境。

傅崐萁在國民黨花蓮縣黨部召開記者會，包括縣長徐榛蔚、縣議員吳建志等多位議員、地方組織幹部出面相挺。對於近日的修容組爭議，傅反嗆記者：「多少錢嘛？國家不是都知道我的個資嗎？」但對於檢調的搜索行動想追查幕後有無中國資金、傅在馬政府時代遭檢調搜索是否也是「政治追殺」等問題，他都略過不提。

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避答「戰天下」、修容組爭議

媒體詢問傅崐萁，前花蓮縣府觀光處長、「戰天下」公司蘇姓負責人的旅行社在八年中接了花蓮縣廿一個標案，合計兩千多萬元，其中最大一筆是二○二三年的縣警察局協勤民力到外縣市旅遊，花了近一三○○萬元，「戰天下」售給國民黨多位立委的修容組也在同年發生，翌年就有縣市長及議員等公職人員選舉，兩者是否有關？但傅沒回應。

傅批評賴政府用司法手段恫嚇國會議員，強調目前是國民黨幾十年來最團結的時候，絕對不畏任何強權的威迫，國家現在準備回復軍事統治、軍事審判，甚至戒嚴、挑起兩岸戰爭，他身為國會議員就是要守護台灣，不要成為第二個烏克蘭。

對於大罷免潮，國民黨主席朱立倫昨在雲林受訪時表示，全黨團結一致反惡罷，下週將開始百場說明會，向民眾報告爭取哪些預算，還有未來要怎麼拚民生，將邀請黨內重要政治人物如地方縣市首長、民意代表及中廣前董事長趙少康在內等有戰鬥力的前輩一起參與、打拚。

罷團辦民主洗地活動

罷傅團體《微光花蓮》指出，第二階段的罷免連署已啟動十天，到昨天已有五千多份，隨著傅崐萁的爭議愈來愈多，由花蓮家庭主婦、上班族女性組成的「微光花蓮美少女戰隊」，舉行「裁傅自由」的民主洗地活動，示範如何優雅的把花蓮清洗乾淨，傳遞罷傅理念，希望讓花蓮人有清新的生活空間，乾淨安全的政治環境。

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