桃園罷團擺攤人潮湧 行動連署車上路

民進黨第2場「人民是頭家」政策宣講會，昨在桃園登場吸引爆滿人潮，行政院長卓榮泰等人領軍接力宣講，桃園6區罷免團體志工擺攤協助民眾簽署連署書，場面熱絡。（記者李容萍攝）

2025/03/17 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊，遍地開花新設第二階段連署站點，加溫罷免熱度，昨民進黨「人民是頭家」政策宣講會選在桃園市中壢區大崙崇德宮登場，罷免團體到場擺攤拚連署，填寫人潮也是搶搶滾，經統計短短兩個半小時，六區共收到一○九一份連署書。

其中，以當地第三選區罷免魯明哲收到五一○份最多，其次是第二選區涂權吉二一三份，第一選區牛煦庭有一三○份，第四選區萬美玲五十三份，第五選區呂玉玲九十五份，第六選區邱若華九十份。

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聯合罷免團隊表示，透過政策宣講會匯聚許多民眾，正是展現公民參與的最佳時刻，團隊希望大家不僅聆聽政府政策，也參加連署表達對不適任立委的監督與不滿。

「全力一擊．罷免涂權吉」行動團隊前天於第二選區的楊梅、大園等地展開四場小蜜蜂快閃連署活動，並首次啟用「行動連署車」；經團隊統計，加上固定站點與快閃行動，桃二區昨單日突破千份連署書，成效超出預期，讓志工們備感鼓舞，「連署熱度真的起來了」！

行動團隊發言人Rick表示，近日天氣不穩，團隊打造「行動雨備連署車」，由志工改裝商務車，車上配備電腦、印表機、行動電源等完整設備，讓民眾無論雨勢多大，都能現場選擇手寫或打字列印完成連署，並確保個資安全。

令人感動的是，儘管雨勢不斷，民眾依然攜家帶眷、呼朋引伴前來連署，兩小時內湧入近百人連署，志工幾乎無暇休息。許多民眾興奮表示：「本來以為下雨會取消，沒想到還真的來，太感動了！」也不忘為志工們加油打氣。

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