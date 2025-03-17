民進黨政策宣講 桃園接棒》卓批藍白亂刪預算 爬到人民頭上撒野

民進黨第2場「人民是頭家」政策宣講會，昨在桃園登場吸引爆滿人潮，行政院長卓榮泰等人領軍接力宣講。（記者李容萍攝）

2025/03/17 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨啟動八場「人民是頭家」政策宣講會，第二場桃園場昨由行政院長卓榮泰壓軸宣講。卓揆狠酸國民黨桃園六席立委對中央政府總預算、財劃法覆議都反對，預算要刪、中央的錢也要分，「這有天良嗎？」

卓榮泰昨率行政院秘書長龔明鑫、內政部長劉世芳，與民進黨秘書長林右昌及服務桃園市的四位不分區立委張雅琳、林月琴、郭昱晴、王義川、民進黨發言人吳崢、歷史作家李文成接力在中壢大崙崇德宮前宣講。

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卓榮泰細數中央政府總預算編列二八○六億元新增項目，包括公共建設、國防經費、健保財務協助、國家癌症防治計畫、撥補住宅基金與社宅、國民年金、科技發展計畫與二至六歲照顧服務，哪一項不重要？現在立法院藍白當家，做出奇奇怪怪的事，「想永遠在野，也不能如此撒野」，這是爬到人民頭上撒野。

他還表示，前天在台中的首場宣講後，很多朋友甚至太太都勸他不要這麼激動、溫柔一點，但他想讓在野立委知道，平常他們在立法院拍桌大小聲，「你們會的我也會！」但自己懂的他們卻不懂。

卓榮泰說，民進黨執政八年來連續減稅，九年來持續調整最低薪資，他自嘲是提出最多覆議的院長，就任三○一天提了五次覆議，等於六十天就要提一次覆議，每次要去立院備詢一、兩天，就被四、五十個人在那邊戲謔消遣，「我有愛（覆議）嗎？」他強調，自己不會輕易提出覆議，但覆議是自己的責任與義務，更是保護人民的權益，也希望人民的力量支持行政院。

籲一起把台電千億補助補回來

卓榮泰說，烏俄戰爭導致許多國家的電費大漲，台灣的民生用電漲幅與通膨是最低的，自己特地穿著台電外套，希望讓在場若有台電的員工家屬知道，政府與台電站在一起，請台電跟人民站在一起，把編給台電一千億元的補助補回來。

對於賴清德總統提及將恢復軍事審判，卓榮泰說，軍事審判針對的是現役軍人，不針對一般人，且與過去軍事審判不同，請大家放心，對總統有信心、對國家有信心、對民主有信心。

龔明鑫宣講說，在野黨凍刪這麼多預算，「不讓政府做好事情」，請民眾要大聲讓在野立委知道，「我們很不爽」；劉世芳說，預算不能亂刪，人民頭家若生氣，絕對不能沉默，人民要發聲，「台灣就是台灣、中國就是中國」。

林右昌表示，民進黨這八、九年來的執政成績，從預算到經濟規劃，展現的是善於持家，從一輛小機車到開到大貨車，總預算就是國家這部大車要更加進步的燃料，卻被藍白兩黨刪除了，這樣國家要如何前進？

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