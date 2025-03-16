因應中國統戰威脅 兩岸人士：若不涉及修法會盡快做

賴清德因應中國威脅後續做法

2025/03/16 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應中國帶來的國安及統戰威脅，總統賴清德上週召開國安高層會議、提出十七項因應策略，要修國安法、反滲透法、兩岸條例、港澳條例等，同時落實公職人員赴中揭露、清查國人申領中國身分證件、中配申請定居放棄中國戶籍與護照、增列港澳人士長期居留規定等。兩岸人士昨受訪表示，修法的部分已在準備，會通盤考量；至於不涉及修法，「該做就會盡快做」。

對於賴總統要求，中國人士申請來台定居，應落實放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分。兩岸人士指出，中配拿到台灣的定居許可證後，依規定，三個月內要放棄中國戶籍與護照，但過去因疫情關係，沒有落實，現在要確實執行；同時也會清查已獲定居許可的中配是否放棄戶籍。

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至於總統提到增列港澳人士長期居留規定，該人士解釋，依照現行規定，港澳人士來台只要居留一年，就可以申請台灣身分證，為防範中國特定人士藉由港澳身分來台滲透，未來將拉長居留期，這部分要修改「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，還要跨部會討論。

銓敘部已發函要求各公務機關清查內部人員是否持有中國身分證、居住證，他表示，如拒絕配合此次專案清查具結，不會懲處，不過，未來將會列入軍公教到任手續的一環。

至於修法問題，兩岸人士說，兩岸條例除將納管申領中國居住證之外，也希望推動民代赴中的申報制度。他強調，兩岸條例有很多地方應該修，但涉及國會朝小野大，提出修法，在野立委就提對案，政府想要加嚴，最後可能變成放寬，修出不是政府想要的方向，這部分也是修法的變數。

至於「反滲透法」，他指出，該法雖然規定不能使用中國資金影響選舉，但只有選舉期間才適用，若平時拿中國資金來辦電台、媒體，也不違反「反滲透法」規範，未來修法應將適用範圍擴大。另，國安法中，為中共發展組織者，主謀者有罪、加入組織的人沒罪，也是國安法制的漏洞。

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