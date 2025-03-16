反擊北京對台主權主張 美議員擬提案 台灣取代中華台北

美國議員擬提案政府在官方溝通和文件中，改以「台灣」取代「中華台北」。圖為去年巴黎奧運閉幕林郁婷、楊俊瀚擔任掌旗官。（資料照）

2025/03/16 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「國會山莊報」（The Hill）十四日報導，共和黨聯邦眾議員唐納茲正在起草法案，要求政府在官方溝通和文件中，改以「台灣」取代「中華台北」（Chinese Taipei）稱呼，來反擊北京對台灣的主權主張。

官方溝通和文件中改名

根據該報取得的草案複本，唐納茲草擬的這項「美國支持台灣法案」（America Supports Taiwan Act），共同提案人包括同黨眾議員柯林斯、摩爾和帝芬尼。儘管美國的官方立場是不承認或主張台灣獨立，但這項立法行動旨在推動台灣身為自主國家的地位正常化，強化美國支持台灣對抗威脅其主權的中國脅迫或侵犯。

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草案內容「譴責美國政府使用『中華台北』名稱，支持使用『台灣』，以避開中華台北英文Chinese Taipei一詞的含義，並且支持用和平方式，在不受脅迫下，以台海兩岸人民都接受的方式，解決兩岸分歧」。

草案給予美國政府機關十四天時間更新網站和相關規範，以更適當反映「台灣」而非「中華台北」。不過有例外情況允許美國政府仍可用「中華台北」稱呼台灣，包括在台灣以「中華台北」名稱參與的國際組織中，以及「解釋中華人民共和國企圖以勸說和脅迫手段控制台灣的歷史脈絡」時。

美國鮮少使用「中華台北」，不過一些政府通訊中曾出現這種稱呼。這項草案沒有提到台灣駐美代表處的名稱問題。

唐納茲向「國會山莊報」表示，「台灣是美國的一個重要戰略夥伴，儘管中國宣稱對其擁有主權。重要的是我們向美國人民、世界誠實以對，直言不諱」。他說，「中華台北這種名稱，只不過是北京外交脅迫策略的工具，美國支持台灣法案採取糾正行動，來與我國的夥伴站在一起，對抗中國共產黨的侵蝕」。

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