定義不清不楚》藍推公投反制軍審 學者：違憲

總統賴清德宣布將恢復軍審制度，立法院國民黨團擬提相關公投提案反制。（資料照）

2025/03/16 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德宣布將恢復軍審制度，立法院國民黨團擬提相關公投提案反制。前中選會主委、中央大學憲政學者陳英鈐受訪直言，「提案講白了就是要騙票」，不僅內容定義不清不楚、違反一案一事項原則，更侵害總統職權；政治大學法學院副教授林佳和也說，軍事戒嚴屬於總統職權，不能以法律層次的公投達到憲法層次的效果，否則就是違憲公投。

國民黨團擬提軍審制度相關的公投提案，指「賴總統定位對岸為境外敵對勢力，兩岸進入準戰爭狀態，你是否同意效法烏克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」

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侵害總統職權

陳英鈐昨受訪指出，「要不要恢復軍審、要不要戒嚴是兩件事」，賴總統恢復軍事法庭，與戒嚴完全無關，國民黨團的提案已明顯違反「禁止不當連結原則」，一件事情只能投一案公投，不能把兩件事情綁在一起；由於立院提出的公投案，中選會無法審查、只能辦理，若該提案由人民提出，一定會被中選會駁回。

陳英鈐表示，憲法規定戒嚴屬於總統的職權，若立法院不同意，也可以決議要求總統解除戒嚴，國民黨不能用公投干涉總統跟立法院職權。他也說，提案中的「效法烏克蘭」定義不明，烏克蘭憲法和台灣憲法規定都不同，沒有具體指出效法烏克蘭的定義，根本無法進行公投。

違「禁止不當連結原則」

陳英鈐直言，「提案講白了就是要騙票」，讓人搞不清楚狀況就投票。國民黨的策略是希望公投綁罷免，並讓選民投下不同意，但什麼情況要戒嚴、什麼時候要投反對票都搞不清楚，軍事審判只適用在特定軍人的犯罪，國民黨提出這樣的公投就是在販賣恐懼。

林佳和表示，該公投案有太多模糊內容，違反公投內容必須明確的原則，如效法烏克蘭的含義為何？戒嚴屬於總統職權，公投結果又有何意義？他也認為，該提案不僅在政治層面毫無意義，在法律層面也無法提案，甚至可能是違憲公投，因為涉及軍事戒嚴屬於總統職權，要改變總統的職權必須修改憲法，不能以法律層次的公投達到憲法層次的效果。

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