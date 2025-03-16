民進黨「人民是頭家」 宣講 9罷團擺攤 連署人潮搶搶滾

民進黨「人民是頭家」政策宣講會昨台中登場，吸引爆滿人潮，行政院長卓榮泰等連番上台宣講，有罷團志工高舉「罷免傅崐萁」看板。（記者廖耀東攝）

2025/03/16 05:30

〔記者張軒哲、黃旭磊／台中報導〕藍白兩黨立委聯手否決行政院所提總預算及財劃法兩項覆議案，民進黨展開「人民是頭家」政策宣講會，首場十五日在台中登場，除多名綠營人士輪番宣講，一共有中部縣市共九個藍營立委罷免團體到場聲援擺攤，吸引民眾簽下連署書，中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」，在三小時內收件逾千份，各罷團有信心，預計五月初能達標送件。

昨日下午包含台中市罷團的「中二解顏」、「中三拒瓔」、中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」、中八「一罷擊臣」，以及雲林一選區丁學忠、南投一選區馬文君、二選區游顥的罷免團體都到場呼籲民眾支持，多名志工高舉罷免花蓮立委傅崐萁看板合影。

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「敲羅行動」團體特地在攤位前規劃讓民眾現場敲鑼拍照，該團體指出，羅廷瑋明顯不適任立委，目前已經收件逾五千份連署書。「斷健行動」團體表示，黃健豪當上立委後，選民認為他很少在選區出現，在立院的表現也是亂象百出。「展翅廢翔」團體說，廖偉翔當選立委後，很會收割別人的政績，日前新光三越事件在現場開直播引起爭議，希望台中市民一起響應罷免。

中八「一罷擊臣」團體指出，江啟臣都躲在傅崐萁背後，只會遵循黨意，雖然會場在市區，但有遠從新社、東勢來連署，也有民眾特別跑來支持連署、加油打氣，約收件二百份。

立委楊瓊瓔回應，總預算相比去年多出一千三百多億元，卓內閣團隊應當趕快討論新預算分配的調整，而非下鄉巡迴製造對立，雖然包裹著覆議這層糖果外衣，但國人都知道這就在幫助大罷免的行動。如果不以民為念、以民為本，賴總統的四年執政將在無止境的內耗中虛度。立委顏寬恒表示，名為政策宣講，實則是為大罷免而生，從總統到行政院及其所屬部會成為民進黨附隨組織，黨政不分、正事不做，把機關首長變成名嘴，史上最高預算，結果行政院卻窒礙難行，證明民進黨只是會撒幣的無能團隊。

立院副院長江啟臣及立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋則是低調不回應。

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