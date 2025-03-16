民進黨「人民是頭家」 宣講者砲聲隆隆：藍白亂刪凍預算 影響災難醫療後援

民進黨「人民是頭家」政策宣講會昨台中登場，吸引爆滿人潮。（記者廖耀東攝）

2025/03/16 05:30

〔記者黃旭磊、蔡淑媛／台中報導〕民進黨中央黨部昨天下午在南屯區水安宮舉行「人民是頭家」全國首場宣講，現場人潮爆滿，多位宣講者砲火隆隆指向國民黨及民眾黨亂刪預算、拖垮國家，活動最後播放賴清德總統在總統大選時預言投給國民黨可能亂象的影片，現場氣氛達到最高潮，群眾高呼「人民是頭家、台灣要團結、台灣加油」。

點名盧秀燕 台中重大建設中央都有出錢

多位宣講人也將砲火瞄準地主台中市長盧秀燕及國民黨立委，例如交通部長陳世凱強調台中市重大建設都有中央出錢，盧不應說中央一毛錢都沒出；立委王義川則點名盧秀燕支持選上的立委都在中央砍預算，勸也勸不聽，只能罷免。

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宣講會由台中牙醫師、「女力護國」發言人嚴雯馨打頭陣，她點名國民黨立委陳玉珍、羅廷瑋、王鴻薇、廖偉翔聯手凍結預算，影響到未來如台中新光三越氣爆重大災難醫療後援，並表示，羅廷瑋要台大醫院副院長到他的國會辦公室開會、飆罵醫護人員，言行不一、欺騙台灣人。

民進黨台中市立委何欣純說，藍白聯手刪預算完全沒有給預算討論空間，她最近在台中聽到有一個孩子要留學、申請國家獎學金，卻因預算被砍無法出國，請民眾用自己力量救救台灣。

台中市議員出身的陳世凱酸盧秀燕說台中建設「中央一毛都沒出」，他當場戳破謊言，稱台鐵高架化全是中央出錢，台中港、台中機場更是幾十億、幾百億出資。

立委蔡其昌表示，過去一年，台灣人民憤怒、頭家不滿，罷免藍委全台連署第一階段過三十幾個，「人民站出來有效。」

行政院副院長鄭麗君指出，過去三百天以來，卓院長執政團隊守護人民自由民主生活方式，沒有一刻忘記照護人民責任，卻在立院遇到前所未有挑戰，藍白聯手封殺兩個覆議案，並稱我們是覆議內閣，但每一個覆議案都是對民主憲政負責，人民權益受到侵害一定要覆議。

民進黨秘書長林右昌則說，民進黨中央執政九年支持台中各項重大建設，希望盧秀燕身為台中市大家長，看到藍白兩黨在國會亂搞，可以跟國民黨主席朱立倫說，「你錯了！」希望做錯事情也能矯正回來。

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