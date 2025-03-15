傅家「九五至尊建築群」 籠罩神秘面紗

傅崐萁「九五至尊建築群」大解密

2025/03/15 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨立法院黨團總召傅崐萁遭人檢舉，去年立委選舉贊助多名國民黨立委候選人競選小物，透過花蓮戰天下公司出售修容組等競選小物，疑涉有違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，台北地檢署昨發動搜索。不過傅崐萁澄清，遭搜索的是職工宿舍，他的住處並無被搜索；擁有職工宿舍，被外界戲稱「九五至尊」的傅崐萁官邸，豪華建築群也引發外界好奇。

外圍樹蔭環繞、警察維安

獲邀入內禁止任意拍照

檢方前往搜索的是被傅崐萁稱為員工宿舍的地方，位於吉安鄉中山路三段，其實過去是傅家老宅，兩層樓建物已經有四十多年歷史，過去傅崐萁第一次參選立委時，競選總部就登記在此；職工宿舍旁邊則有二○二二年新蓋好的九五大樓的入口大門，相當氣派。

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老屋後方，高約九層半黃色外觀大樓則是傅崐萁家族在二○一三年，傅任縣長時興建的豪宅，甲種建地、地下一層、地上九層半，樓地板總面積約近九百坪，也是傅崐萁家族實際居住地；在附近一片農地中，九樓半豪宅極為突兀。前議員劉曉玫曾質疑傅的父親傅兆林，在二○一三年以近八千萬元向徐榛蔚時任董事長的榮亮公司買進「九五至尊」大樓，但未獲傅崐萁回應。

九五大樓的旁邊，有一棟紅色屋頂的兩層樓農舍，則是縣長徐榛蔚所有，做為接待不熟賓客之用，農舍外則有約三百多坪的農地，曾被鋪上柏油當成停車場，甚至放上籃球框，二○二二年遭人檢舉農地非農用，被縣府開罰六萬元，今年二月將柏油挖除。九五大樓與農舍建物間則有與日出香榭大道同款的黑白石地板鋪設。

九五至尊大樓群佔地遼闊，周邊環繞種有羅漢松、蒲葵、中東海藻等樹種，需要照顧花草的職工管理，讓外面無法輕易看到本屋動態。據曾拜訪傅崐萁的政治人物隨行助理透露，接近本屋後，就會有管家要求不要隨意拍照，官邸附近也有警方維護官邸安全，若有抗議人士接近，就會馬上被請離。

民進黨縣議員胡仁順在臉書上貼文說，傅崐萁縣長任內薪水全捐，還能蓋出一棟超級豪華的九五至尊豪宅，傅徐兩人加起來有卅多個銀行帳戶，讓人稱歎總召的理財之術。傅曾被檢調搜索五次，過去總是靠設好的防火牆，其他人遭殃但他總能兔脫，「狡兔有三窟，傅崐萁有好幾窟。」期盼檢調要加把勁。

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