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    回應賴17條 朱馬同表憂慮

    國民黨主席朱立倫昨發表「針對『賴十七條』重大聲明公開談話」，批賴清德讓所有民眾立即感受到兩岸衝突敵對的風險。（記者施曉光攝）

    國民黨主席朱立倫昨發表「針對『賴十七條』重大聲明公開談話」，批賴清德讓所有民眾立即感受到兩岸衝突敵對的風險。（記者施曉光攝）

    2025/03/15 05:30

    〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統前天在國安會議後提出五項國安威脅、十七項因應策略，國民黨主席朱立倫昨發表「針對『賴十七條』重大聲明公開談話」，他表示，賴清德把過去兩岸努力的成果，轉為敵對的戰爭關係，兩岸和平變成對立，對話交流變成對抗交惡，讓所有民眾立即感受到兩岸衝突敵對的風險。

    朱批賴升高兩岸衝突敵對風險

    朱立倫說，中華民國做為國際重要成員，向來希望成為和平締造者、區域安全穩定者，不願意成為麻煩製造者，賴清德發表的十七條，相信已經在國際上引起風波，而且到目前為止沒有看到友我國家政府有正面反應。

    朱強調，賴清德把對岸稱為敵對勢力，這是近三十幾年以來第一次把對岸定位為敵對關係、準戰爭關係，也把過去努力的成果轉為敵對戰爭關係，兩岸和平變成對立，對話交流變成對抗交惡。

    針對賴清德把中國稱為「境外敵對勢力」，前總統馬英九昨在臉書發文，指稱這違反中華民國憲法的兩岸定位，也將兩岸關係帶向前所未有的險境。他強調，自從一九九一年通過廢止「動員戡亂時期臨時條款」後，法律上不再視中國大陸地區為敵人，兩岸不再處於敵對狀態，如今賴清德要改變現狀，改變兩岸定位，必須修憲，否則只能遵循憲法。呼籲賴清德立即冷靜，遵循憲政規定，穩定兩岸關係，以安定民心士氣，有效因應當前變局，並應召開國是會議，絕對不可專斷獨行。

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