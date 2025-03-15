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    首頁　>　政治

    賴總統拋恢復軍審 國民黨團將提公投案反制

    國民黨主席朱立倫昨表示，國民黨希望健全軍事審判制度，讓軍事與國家安全受到嚴格保護。（資料照）

    國民黨主席朱立倫昨表示，國民黨希望健全軍事審判制度，讓軍事與國家安全受到嚴格保護。（資料照）

    2025/03/15 05:30

    〔記者林欣漢、劉宛琳、施曉光、謝君臨／台北報導〕總統賴清德在國安高層會議後發表談話，定調中國為境外敵對勢力，並恢復軍事審判制度，立法院國民黨團昨舉行黨團大會，決提公投案進行反制，公投提案主文內容為「是否同意效法烏克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」立委柯志恩說，賴總統若認為他提的東西符合民意，那就來看他的民意是否抵得住更大的民意。

    吳思瑤：藍救罷免 無正當性

    民進黨團幹事長吳思瑤對公投案做出回應，強調並沒有「準戰爭狀態」，也沒有「軍事戒嚴」，藍營只是為了救罷免，所為不具社會正當性，面對中共威脅卻為反對而反對，只是助紂為虐、姑息養奸。

    國民黨團昨在黨團大會上，除確定要推動反廢死公投，也因應賴總統要恢復軍事審判制度，決定提出公投反制。公投提案內容指出，「有鑑於賴清德總統首次稱中國是境外敵對勢力，並於國安會議中提出恢復軍事審判等政策。爰擬具公投提案主文為『賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，兩岸進入準戰爭狀態，你是否同意效法鳥克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？』」

    知情人士說，國民黨團這兩項公投案，預計十八日經程序委員會，排入廿一日院會議程，如果廿一日院會逕付二讀，將進入一個月的協商冷凍期，最快四月廿一日以後，立法院就可以處理。

    國民黨主席朱立倫昨也表示，國民黨希望健全軍事審判制度，讓軍事與國家安全受到嚴格保護，過去民進黨主張廢除軍法、回歸司法，無論今天國民黨立委提案修正軍事審判法，或立法院長韓國瑜過去主張針對軍法進行修正，都是希望讓軍紀與國家安全得到提升，絕非如賴清德的宣言要恢復軍事審判，並把矛頭指向國軍弟兄，懷疑國軍弟兄的忠誠，用反滲透、國家安全角度來污名化國軍弟兄忠誠，真正應該把過去的話吞回去的是民進黨，應向國軍弟兄道歉的也是民進黨。

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