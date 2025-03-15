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    中國人大委員長稱將持續豐富打擊台獨法律工具箱 邱垂正：反分裂惡法對台無拘束力

    陸委會主委邱垂正昨表示，中國反分裂惡法對台灣人沒有任何的拘束力，也不會改變中華民國做為主權國家的事實。（記者田裕華攝）

    陸委會主委邱垂正昨表示，中國反分裂惡法對台灣人沒有任何的拘束力，也不會改變中華民國做為主權國家的事實。（記者田裕華攝）

    2025/03/15 05:30

    〔記者鍾麗華、蘇永耀／台北報導〕中國昨舉辦「反分裂國家法」實施廿週年座談會，中國全國人大委員長趙樂際表示，將持續豐富打擊台獨的法律工具箱。國台辦主任宋濤說，清晰畫出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線。陸委會主委邱垂正則回應，這些惡法對台灣人沒有任何的拘束力，也不會改變中華民國做為主權國家的事實。

    這場在北京舉行的座談會受到關注，中共總書記習近平並未出席。趙樂際說，解決「台灣問題」，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。廿年來推動「反獨促統」不斷取得新的進展和成效，包括在一中原則基礎上和各國發展對外關係，首次推出依法追究台獨分裂行為刑事責任的司法文件，公布台獨頑固份子名單並實施懲戒，「持續豐富打擊台獨的法律工具箱」。

    宋濤稱，要堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，台獨分裂和台海和平水火不容，是統一的最大障礙。「反分裂國家法」反對和遏制台獨分裂，強調解決台灣問題是中國內政，不受任何外國勢力干涉，「清晰畫出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線」。

    不會改變我主權國家事實

    邱垂正昨在立法院受訪說，中國透過法律戰，以及非和平的法律做為併吞台灣的惡法，這些法律對台灣人民沒有任何的拘束力，也不會改變中華民國做為主權國家的事實。

    邱垂正指出，中國的這些作為只會造成兩岸人民對立，激化彼此的敵意，對兩岸正常交流更是極大的妨礙；陸委會堅定守護國家主權、民主繁榮、和平穩定，團結全民共同拒絕中國的併吞，台灣反對中國併吞的意志會更加強烈。

    陸委會也強調，中共的「反分裂國家法」意圖做為併吞台灣的法律依據，其強制推動統一、甚至不排除動用武力的做法，不僅違反國際法，更違反自由、民主及人權普世價值，國際社會及台灣從未接受。

    陸委會說，中共對台法律戰由來已久，近年更多次發布各種「懲獨」法令與措施，以違反文明世界基本法律原則與侵害人權的惡法，企圖推進對台「內國化」管治及長臂管轄效力，加強對台恫嚇。中共所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，更不會改變中華民國是主權國家的事實，只會嚴重傷害兩岸的正常往來，挑起兩岸人民對立，升高兩岸敵意螺旋。

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