軍審修法配套 卓揆：一個月提計畫

針對立委質詢恢復軍審何時會提出配套修法版本？行政院長卓榮泰（右）昨表示，各部會正在緊密作業，一個月時間把計畫做出來。圖左為國防部長顧立雄。（記者田裕華攝）

2025/03/15 05:30

限縮使用對象和行為態樣 與過去軍審截然不同

〔記者林欣漢、謝君臨、李文馨、劉宛琳、方瑋立、鍾麗華／台北報導〕總統賴清德在國安高層會議後發表談話，定調中國為境外敵對勢力，將全面檢討修正軍事審判法、恢復軍事審判制度。對於何時可以提出配套修法版本？行政院長卓榮泰昨表示，各部會正在緊密作業，一個月時間把計畫做出來。

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卓榮泰昨列席立法院總質詢前受訪說，總統所裁示的軍事審判，只是針對現役軍人觸犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務及抗命等軍事犯罪時，才啟動軍審，並非對所有行為，已限縮使用對象和行為態樣，和過去軍審全面實施截然不同。

民進黨立委賴瑞隆質詢何時會提出配套修法版本？卓揆表示，賴總統裁示之後，將依照總統裁示內容，由各部會訂定行動方案或策略，他也要求要有專案來執行，要定期考核並限期完成。各部會正緊密作業，過去都有做準備，目前要做橫向聯繫，一個月時間會把計畫做出來。

民進黨立委邱議瑩詢問，賴總統說中國是境外敵對勢力，這句話有錯嗎？卓揆回答，這句話沒有錯，中國當然是境外敵對勢力，它每天飛機來台繞，不時在台灣周遭做演習，難道我們會把它定義為一個友善、一般的對象嗎？我們來看他們當然有相當的敵意。

藍委問會不會走向戒嚴？ 卓揆：台灣不可能

國民黨立委游顥則問，賴總統發表談話後，將來有沒有可能走向戒嚴？卓榮泰聽聞首先愣住，並反問「走向什麼？」經確認問題為「戒嚴」後，卓揆強調，台灣不可能成為戒嚴時代，經過全世界最長的戒嚴，台灣已經走過那個時代，在民主高度發展的今天，有健全的國會、軍隊、社會，有高水準民主素養的人民，當然內部有些問題，但問題可以用民主的方式解決，戒嚴不是總統會使用的權力、「絕對不是」。

對於立委質疑恢復軍審是「戰時」作為，國防部長顧立雄表示，國防部唯一的中心任務即做好備戰工作，他不認為做好平戰轉換工作就是「瀕臨戰爭」，全盤修正軍審制度與其他所有演訓一樣，都是國防部應做之事。

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