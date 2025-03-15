追查「競選小物修容組」 檢調搜索傅崐萁管家住處

台北地檢署追查「競選小物修容組」案，搜索立法院國民黨團總召傅崐萁的管家住處（前方橘紅色牆建物），傅的住處為後方的大樓。 （記者王錦義攝）

2025/03/15 05:30

〔記者花孟璟、王錦義、游太郎／花蓮報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁在花蓮的豪宅，昨早上九點傳出被檢調大動作搜索，台北地檢署事後則證實「並未搜索傅崐萁家」，而是鎖定豪宅旁的管家李慶隆住處，前後約一小時，原因則與競選小物修容組有關！

調查局北機站人員上午九點到達傅崐萁豪宅，下車後先到大門右側的管家住處搜索約一小時，全案並非由花蓮地檢署、調查局花蓮調查站主導。地方人士說，傅崐萁在花蓮耳目眾多，花蓮調查站主任才剛換人，由北檢跨轄辦案應是擔心消息外洩。

請繼續往下閱讀...

李慶隆號稱傅內務總管 經手財務

據指出，搜索重點放在傅崐萁管家李慶隆身上，他號稱「傅崐萁的內務總管大臣」，不僅打點佔地上千坪宅邸的維管及內務，財務也由他經手，為人低調，地方鮮少知道有這號人物！

李慶隆在傅還是「股市小傅」的時期，傅炒作台鳳、長億、凱聚等公司股票違反證交法，他就在傅崐萁指示下，在多家證券公司的台中分公司法人帳戶，買進長億股票達一萬三六五○張，配合傅炒股。

李慶隆不僅在徐榛蔚擔任董事長的「榮亮公司」擔任董事，也在傅崐萁姊姊傅淑文擔任董事長的「關聖恩公、佛祖關聖德發慈善事業基金會」任職董事，該基金會設置地址就是傅崐萁在花蓮吉安鄉的住址，基金會財產近億元，偶爾才辦理捐血等慈善活動。

北檢指出，搜索並無傅崐萁住處，也未帶走人，承辦檢察官指揮調查局北機站二月廿七日搜索蘇姓等被告、戰天下公司等共五處所；本月十一日及昨天搜索李姓被告的台中、花蓮居所等共三處所。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法