陸委會︰赴中港澳先登錄 若陷危險政府奧援

行政院長卓榮泰，國防部長顧立雄，陸委會主委邱垂正昨上台備詢。（記者田裕華攝）

2025/03/15 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕為因應中國對台五大威脅，總統賴清德宣示十七項因應作為，其中包括落實公職、宗教等公益團體赴中國交流的揭露制度。陸委會主委邱垂正昨表示，面對中共對台灣整體社會統戰步步進逼，這是維護國家安全、社會安定、人民福祉必要的政策方向，會全力落實。

為防杜中國干預與統戰，賴清德指示政府機關應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化，以向國民負責。內政部也應建立宗教團體等公益組織赴中國交流之揭露制度，以防杜中國的干預與統戰。

請繼續往下閱讀...

補強宗教等團體赴中揭露制度

邱垂正昨在立院受訪表示，陸委會一向針對赴中風險呼籲國人赴中港澳應利用動態登錄系統自主登錄，倘若出現人身安全危機，政府將提供必要協助。

至於宗教等公益團體赴中的揭露制度，邱說明，將在做好社會溝通的同時，盤點相關機制和法令，強化並完善現行制度，法規不足之處，會先以執法、命令等各項行政措施為先，若遇有法律不足，也會啟動修法，逐步完成。

邱垂正強調，台海不安和兩岸關係緊張的根源，一直都是中共對台侵擾或複合性施壓，包括軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰以及一連串的認知作戰跟灰色地帶侵擾。邱指出，中國對台統戰滲透步步進逼，為維護國家安全、社會安定、人民福祉，必要的政策方向會來全力落實。

內政部續查兩岸交流違規情形

另外，中國網紅「亞亞」鼓吹武統被依法廢止依親居留許可，邱垂正對此說，鼓吹戰爭和武統於法不容，也是言論自由所不允許的，凡是我國國民，應該對此感到不齒且無法容忍。任何武統言論、消滅中華民國主權的主張，政府也不能坐視不管，一定要依法進行查處。

內政部長劉世芳也表示，內政部會持續清查兩岸交流當中的違規情形，同時尋求更公開透明的揭露原則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法