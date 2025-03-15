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    說明會將辦上百場 國民黨主打還錢於民

    國民黨舉行「還錢於民！拿回人民被偷走的錢！全台政策說明會啟動！」記者會，宣布將啟動全台政策說明會。（記者劉信德攝）

    國民黨舉行「還錢於民！拿回人民被偷走的錢！全台政策說明會啟動！」記者會，宣布將啟動全台政策說明會。（記者劉信德攝）

    2025/03/15 05:30

    〔記者施曉光／台北報導〕因應大罷免朝野攻防，國民黨昨召開「還錢於民！拿回人民被偷走的錢！全台政策說明會啟動！」記者會，宣布將從本月二十日開始到五月二十日，在全台各地舉辦上百場的政策說明會，說明會的主軸就是還錢於民，大家的錢被偷走很久了，國民黨會守護全民資產，幫大家拿回來。

    國民黨組發會主委許宇甄指出，財劃法修正後，有三七五三億、大約九％的稅收還給地方政府，在未來的政策說明會上，國民黨會向大家說明，並報告將在本會期立法院推動的民生法案，現場也將安排罷免綠營立委的第二階段連署活動。

    國民黨KMT STUDIO召集人葛如鈞說，除了全台政策說明會外，這次國民黨也要號召年輕團隊，包括發言人團隊、青年團、青工會以及全國青年夥伴一起走上街頭，把真相說給全台灣的人民聽。

    國民黨發言人楊智伃表示，國民黨也要透過各種音樂、視覺，給大家不同的氣氛與感受，她並首度公開其中一支以AI生成的歌曲，歌詞內容為「錢還來！錢還來！民進黨錢還來！」

    立委羅智強說，民進黨要開始拚鬥爭、大罷免的豪華政府宣講，拿納稅人的錢來搞大罷免，宣揚鬥爭信念，現在民眾最期待就是普發現金一萬元，他呼籲民眾要跟上國民黨的腳步，才能實現人民期待。

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