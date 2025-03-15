逾1500佛門弟子 具名挺罷免

聯電創辦人曹興誠（右）昨偕同前福智僧團梵因法師等人，呼籲佛教徒站出來支持罷免。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/15 05:30

曹興誠籲佛教徒 站出來「無畏布施」

〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起罷免不適任立委浪潮，佛教界日前發起「佛教皈依弟子護國宣言」罷免不適任立委網路連署行動，截至昨日至少有一五○○位佛門弟子、包含兩百位出家法師具名連署。釋正定昨在立法院指出，台灣佛教深受中共統戰，若再惡化將不再有宗教自由，佛教徒應挺身而出，救聖教於衰亡、解眾生於倒懸；聯電創辦人曹興誠以佛教弟子身分，呼籲佛教徒站出來「無畏布施」。

中台灣教授協會昨與宗教界人士舉行「千佛弟子護國護法，捍衛台灣民主自由」記者會，曹興誠與會指出，解放軍七十年來想著登台未果，中共因此想從內部顛覆，經過多年的滲透、統戰、操縱選舉，他們讓藍白立委掌控立法院，不斷利用立法手段來弱化台灣、癱瘓台灣，最後瓦解台灣，向全世界散發錯誤消息，讓國際社會以為「台灣人想統一、台灣人不想保護自己」。

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曹興誠表示，外界常誤以為佛教徒不問世事，但「六祖壇經」提到「佛法在世間，不離世間覺，離世覓菩提，猶如求兔角」，也就是說，佛法修行都不能離開人間，若在山裡獨自修行是找不到佛道的。

面對現今局勢，他認為應透過大罷免，讓世界了解台灣人不同意藍白的統一進程，且在台積電赴美加碼投資下，更應該讓美國了解「台灣反對中共吞併、要做美國盟友」。

曹興誠強調，感謝國民黨團總召傅崐萁「吃緊弄破碗」、導致被看破手腳，「國民黨想扭曲我們是綠營側翼，他們才是中共側翼，也希望民進黨做我們的側翼」。他呼籲，希望佛教徒能夠站出來，讓大家感到無畏、活得安心坦然，面臨中共威脅，要站出來進行「無畏布施」，讓眾生沒有恐懼。

「如果中共併吞台灣，絕對不會有宗教自由。」釋正定說，他在中國待過四年，了解中共統治中國後，所有出家人被迫還俗、寺院被充公，出家人必須做各種苦力工作。他也提到，許多佛教徒的口號是「遠離政治、保持中立、要慈悲要和平、不要挑釁中共武力」，但這就是被統戰的結果，佛法因此衰敗、產生許多邪見，「不要以為不表態，中共就不會管你們」。

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