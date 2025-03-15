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    首頁　>　政治

    覆議遭否決如何救濟 卓揆提「兩院協商」往例

    行政院長卓榮泰與國防部長顧立雄，接受民進黨立委邱議瑩的質詢。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰與國防部長顧立雄，接受民進黨立委邱議瑩的質詢。（記者田裕華攝）

    2025/03/15 05:30

    〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院提出總預算、財劃法覆議案皆遭藍白聯手否決，民進黨立委邱議瑩昨天詢問行政院長卓榮泰如何救濟？卓說，依照憲法的規定和精神，民國九十一年的案例是直接由行政、立法兩院協商，但不知道現在協商基礎是否存在、協商後續執行是否可能。

    卓榮泰昨赴立法院進行施政方針及施政報告並備詢，邱議瑩表示，從去年到現在，「你已經連五敗」，覆議案一直不過。過去賴清德總統說要依憲依法，請教行政院的救濟管道是什麼？如果要聲請釋憲，依目前的憲法訴訟法規定，參與評議要多過十位大法官，違憲宣告要多於九位大法官，但現在只有八位；若等總統重新提名、立法院通過人事同意權，不知道要等多久，這段時間怎麼辦？

    卓榮泰回應，依照憲法的規定和精神，當然還有憲政的救濟。依照過去的案例，民國九十一年直接由行政院、立法院兩院繼續協商，但不知道現在協商基礎是否存在，以及協商後續的執行是否可能。

    邱議瑩質疑協商如何進行

    邱質疑，她不知道要怎麼協商、派誰協商、誰能主持協商、誰說了算？過去行政、立法兩院是兩院院長坐下來協商，立法院長有絕對主導權，但現在國民黨「看這個立法院院長沒有」，院長說要協商，他們沒有在理，那要怎麼協商？空窗期預算要怎麼執行？

    邱議瑩建議，挺總預算的立委，他們所屬縣市不應該被行政院排除建設經費，「您可以同意我嗎？」

    卓榮泰表示，支持中央有更健全財政能力的立委，當然會得到中央更多的支持；如果把錢都下到地方去，這樣不合理規劃之下，未來地方就由地方去處理。

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