「罷免慧成宮」分進合擊 台中6罷團 今到場拚二階連署

民進黨今在台中水安宮舉行首場下鄉宣講，行政院長卓榮泰將出席說明政策。而台中市六個罷團也要出擊，到場協助民眾填寫罷免藍委二階連署書。（「展翅廢翔」罷團提供）

2025/03/15 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨中央黨部啟動下鄉宣講活動，今天週六下午四時在水安宮舉行「人民是頭家」全國首場宣講，行政院長卓榮泰將出席說明政策。而台中市「展翅廢翔」等六個罷團也要出擊，到場協助民眾填寫罷免藍委二階連署書；何姓志工表示，約好要一起讓「台中罷免慧成宮」冠軍帽飄揚會場。

民進黨首場「人民是頭家」宣講會辦在南屯，行政院副院長鄭麗君、交通部長陳世凱、民進黨秘書長林右昌、台中市立委何欣純及蔡其昌，立委林楚茵、王義川都預定上台宣講；而在台下，包括「展翅廢翔」、「中二解顏」、「敲羅行動」、「斷健行動」、「一罷擊臣」及「中三拒瓔」罷團志工將設攤，協助民眾填寫罷免連署書。

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罷團志工串聯戴上「台中罷免慧成宮」冠軍帽，要讓藍帽飄揚會場。「中二解顏」志工小朱說，台中六個罷團將在水安宮外圍擺連署攤位。

何欣純表示，這一年來，在野黨接連通過違憲的法案，不合理地刪除總預算，試圖影響國家的穩定運作，台中市民唯有團結才能讓這個國家更壯大、更往前。

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