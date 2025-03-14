台中「人民是頭家」明宣講 設罷傅崐萁專攤

2025/03/14 05:30

水安宮舉行 由卓榮泰親自說明 7個罷團設攤盼衝高二階段連署件數

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨三月中啟動八場的下鄉宣講活動，台中市在大罷免是屬一級戰區，因此首場的「人民是頭家」宣講，將在本週六（十五日）下午在台中市水安宮舉行，民進黨中央已發公文到各黨籍民代手中，廣邀民眾參加，要向國人說明中央總預算覆議案未通過，以及藍白通過毀憲亂政法案，造成政策窒礙難行之處，將由行政院長卓榮泰親自說明。

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總預算遭藍白濫刪 將說明政策窒礙難行

此外，此首場「人民是頭家」說明會，台中市六個罷免藍營立委的公民團體，將全部到現場設攤連署，而且「全面罷免」的公民罷免團體，還會跟中市六個罷團在現場設攤，特別針對國民黨立委傅崐萁設連署點，當天將有七個罷團共同設攤。

台中場有立委吳思瑤、何欣純參加

民進黨台中市黨部主委許木桂表示，中市「人民是頭家」是中央黨部規劃的第一場宣講，行政院長卓榮泰將親自出席，向市民說明中央總預算遭藍白濫刪，以及財劃法被修改，造成政策推動困難，中央將舉行八場，每場宣講都會有二位立委參加，台中市是立委吳思瑤及何欣純，另外，行政院副院長鄭麗君、交通部長陳世凱、民進黨秘書長林右昌也會出席說明政策。

許木桂表示，週六的活動由該黨發言人卓冠廷及韓瑩主持，下午四點開始進場，地點是捷運站旁的水安宮，交通相當方便。

全力衝刺 二階連署要在60天完成

台中市的罷團表示，二階段連署要在六十天完成，因此罷團全力衝刺，十五日當天，中市六個選區的罷團都會設攤，還特別增加罷免傅崐萁的攤位，希望藉由此說明會衝高連署件數。

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