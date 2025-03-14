聲援罷免王鴻薇 蕉農家屬︰尊嚴被踩腳底

罷免立委王鴻薇昨晚啟動二階連署，排隊人潮一度排到一旁巷子。（記者甘孟霖攝）

2025/03/14 05:30

山除薇害︰二階連署踴躍 一晚破千份 盼達標4.5萬份

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北大罷免昨天起正式進入第二階段連署，罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」昨晚間於台北好好看綠美化公園宣示第二階段開跑，並找來網紅「八炯」、「閩南狼」宣講；此外，現場也有南部蕉農家屬，對於王鴻薇日前稱香蕉太貴像遇到詐騙說法非常不滿，批評這根本是將蕉農的尊嚴踩在腳底。團隊也表示，昨民眾連署非常踴躍，份數破千。記者致電王鴻薇，截稿前未取得回應。

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山除薇害︰每天至少擺攤兩小時

「山除薇害」連署站下午六點開啟，不過五點多現場就聚集許多民眾，表態要填連署書，許多人都直言應該要罷免親共立委，到了晚間六點多，排隊連署人潮更是排到一旁巷子去，相當踴躍。「山除薇害」表示，第一階段收集約二．三萬份連署書，第二階段門檻約需二．七萬份，團隊將目標訂在四．五萬份，提前備戰第三階段，之後每天都會有至少兩小時的擺攤活動，也會提供空白連署書，讓民眾帶回簽署。

關心台灣農業 蕉農家屬籲支持罷王

一名南部蕉農家屬受訪表示，王鴻薇日前說法，根本是將蕉農的尊嚴踩在腳下，王鴻薇心裡只想著政治攻擊、操弄風向，輕率寫下的文字，對於辛苦的蕉農來說，是多麼辛酸和不堪。香蕉價格一斤十元時，蕉農們賣得辛苦、收入微薄，卻從來沒有人感謝付出；香蕉價格高，卻成為王鴻薇口中的詐騙集團，甚至還被質疑是否有人操控市場，所有關心台灣農業的人們，都應該站出來罷免王鴻薇。

港湖除銹 近千份空白連署書被索取

罷免國民黨立委羅智強團體「大安強強滾」表示，第二階段目標訂在四．五萬份連署書，在一、二階段的空檔之間，團隊也找了許多友善店家，希望透過多點擴散方式宣傳；罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」說，第二階段首日收件，各地的民眾比想像中還要踴躍，已有近千份空白連署書被索取，第二階段團隊把設攤時間都加長二至三倍，每天都會有相關活動。

罷免國民黨立委賴士葆團體「文山退葆」指出，團隊第二階段目標設定三．二萬份連署書，目前參照過往經驗，希望廣設連署站點，也將範圍擴及到外縣市如花蓮、台中等，讓這些不在戶籍地的民眾也能參與。

罷免吳思瑤、吳沛憶 上週補件

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的團體「地動刪瑤」、「憶事吳成」，兩團隊均於上週進行補件，預期第一階段都能通過，但目前尚未收到中選會公文。「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，第二階段組織會動起來，將招募更多志工、設更多站，也可能以摩托車隊送連署書等方式打巷戰，此外也可能成立罷免總部；「憶事吳成」領銜人李孝亮說，第二階段連署時間較短，站點規模會再擴大，也會廣納各方有志人士來站台，都不設限。

「山除薇害」罷免第二階段連署昨晚啟動，民眾填寫相當踴躍，團隊估算昨晚至少破千份。（記者甘孟霖攝）

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