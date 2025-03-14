預算遭砍近97%》人權會批違反「巴黎原則」 將聲請釋憲

國家人權委員會副主委王幼玲（中）、身心障礙聯盟理事長牛暄文（右）、國際特赦組織台灣分會理事長林仁惠（左）及多位監委，13日舉辦「預算刪減達96.93%，衝擊不利處境群體權益」記者會。（記者劉信德攝）

2025/03/14 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕針對立法院藍白立委大幅刪凍一一四年度中央政府總預算案，國家人權委員會昨與民間團體共同舉行記者會，指人權會預算刪減幅度近九十七％，已嚴重戕害人權業務的推動，衝擊不利處境群體權益，且違反「巴黎原則」所強調國家人權機構的獨立性，包括組織、預算、人事及運作上的獨立；亞太地區國家人權機構論壇（APF）也表達嚴正關切。未來將由監察院聲請釋憲及暫時處分。

原編列1.18億遭大砍 僅剩362萬

人權會今年度業務預算經立院一月廿一日審議通過，由原編列一億一八二五萬六千元，大幅刪減至三百六十二萬五千元，刪減幅度高達九十六．九三％。

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人權會副主委、監委王幼玲昨與國際特赦組織台灣分會理事長林仁惠、身心障礙聯盟理事長牛暄文共同舉行記者會，高涌誠、紀惠容、葉大華、田秋堇、王榮璋等人權委員也到場支持。

王幼玲表示，APF主席哈珊十一日發布嚴重聲明，就台灣國家人權會今年預算遭大幅刪減的狀況表示關切，呼籲我國應以合乎憲法架構和國際標準的方法，確保符合「巴黎原則」對於人權會應有財務獨立性和可以持續運作的經費。

王指出，人權會今年的預算遭立院大幅刪減，已嚴重傷害運作，迫使多項和民團共同關切的工作計畫必須停辦，也無法以觀察員的身分實體參與APF的年會，喪失國際交流合作的機會；也減損了人權會對於身心障礙者、移民等處境不利民眾的公共服務。

林仁惠表示，立院大幅刪減人權會預算，民團看了很心痛，這不僅對政府運作產生影響，也對人權保障議題構成嚴重威脅，造成人權政策倒退。

林仁惠說，大幅刪減預算將進一步加劇社會不平等，導致弱勢者更加弱勢，反觀立委卻不受影響。他說，社經地位很好的人士，刪減預算對他們完全沒有影響，而侵害者大部分都是社經地位較高者，若是無法救濟，將造成社會人權體系倒退，影響國家民主體制。

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