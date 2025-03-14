民進黨政策宣講陸空戰齊發 賴下令黨公職總動員

民進黨秘書長林右昌（左）昨召開「人民是頭家」政策宣講啟動記者會，表示將辦8場全台宣講活動，搭社會大平台向人民報告，並歡迎民主攤位一起共襄盛舉。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/14 05:30

〔記者陳政宇、鍾麗華／台北報導〕針對總預算案與財劃法覆議案遭藍白雙雙封殺，民進黨將「陸空戰」齊發回應，除規劃八場政策宣講會，由行政院長卓榮泰領軍向人民報告，並於社群平台強化宣傳。民進黨秘書長林右昌昨強調，宣講與罷免沒有直接相關，但歡迎民主攤位一起共襄盛舉。兼任民進黨主席的總統賴清德亦下達動員令，請黨公職全力投入、協助辦理宣講。

總預算、財劃法覆議案遭雙殺 卓揆：不憂也不懼

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針對覆議案再度失敗，行政院長卓榮泰昨院會中勉勵閣員「不憂也不懼」，國家仍要繼續大步向前，在當前財政結構底下，下一步該如何繼續做憲政救濟、乃至於任何能夠改變現狀的努力，都會一步一步向前進。對於民進黨宣布啟動「人民是頭家」政策宣講會，卓揆將每場都到，行政院發言人李慧芝強調，「這並不是要升高朝野對立，而是需要向國人報告，這是政府的責任」。

卓揆領軍下鄉宣講 向人民報告

林右昌昨召開記者會，宣布啟動「人民是頭家」政策宣講會。林表示，藍白濫砍凍刪總預算砍民生，民進黨有責任搭起社會大平台，讓執政團隊直接面對民意，包括民進黨執政縣市首長、立委、以及各行各業意見領袖代表，皆會登台發言。

被詢及賴清德是否參與宣講？林右昌回應，賴主席的立場和態度很清楚，執政黨做為社會的大平台，要努力把平台搭建起來；賴沒有在這次宣講規劃，卓榮泰則預計每一場都到。

民進黨規劃，首發場定於十五日在台中市水安宮，十六日在桃園市中壢崇德宮，廿二日花蓮市與台北市、廿三日台南市、廿八日新竹市、廿九日高雄市，三十日新北市壓軸。

中央黨部已行文給各縣市黨部，賴清德要求黨公職全力投入，協助辦理八場說明會，並邀請人民踴躍參與說明會。公文提到，民進黨有必要向外界與民眾說明，執政黨未來如何在編列的總預算之下，執行國家重大的建設，以及覆議案未通過後的窒礙難行之處。

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