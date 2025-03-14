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    首頁　>　政治

    傳下令禁投罷免票？慈濟：尊重人民政治權利

    慈濟基金會昨發表聲明澄清，從未指示或要求慈濟人不得行使罷免權。圖為3月12日雙北9個罷免團體正式領表，並舉辦記者會，宣告二階罷免於313正式啟動。（資料照）

    慈濟基金會昨發表聲明澄清，從未指示或要求慈濟人不得行使罷免權。圖為3月12日雙北9個罷免團體正式領表，並舉辦記者會，宣告二階罷免於313正式啟動。（資料照）

    2025/03/14 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕全國正掀起針對國民黨立委的大罷免熱潮，有YouTube影片以標題「我是慈濟人，被告知不可以去投罷免票，我不能保衛自己的國家被侵占嗎？」為題，稱慈濟竟要求慈濟人不可投罷免票；對此，慈濟基金會昨發表聲明澄清，指選舉、罷免是憲法賦予人民的基本政治權利，慈濟尊重及遵守，從未指示或要求慈濟人不得行使。

    該網路影片日前上架，是發自YT頻道「塔山之春．台商廖金漳」，內容先引一位梵音法師說法，認為台灣被共產黨強占之後，佛教連生存空間都沒有，並說「有慈濟朋友跟我講，上面發話下來，慈濟人不准參與罷免」等語。

    慈濟基金會昨表示，已在十一日發出聲明，澄清有關特定人士透過網路傳播提及「慈濟要求慈濟人不可以行使罷免投票」一事，完全子虛烏有，並指出「選舉、罷免是憲法賦予人民之基本政治權利」，慈濟尊重及遵守憲法，從未指示或要求慈濟人不得行使選舉與罷免權。

    經慈濟澄清後，該影片昨天下午已下架。

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