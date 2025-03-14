影視界串聯挺大罷免 首支「倒垃圾」影片上線

「Taiwan Action影片計畫」首支約1分鐘的罷免影片由廣告導演盧建彰執導。（Taiwan Action提供）

2025/03/14 05:30

〔記者許世穎／台北報導〕全台大罷免潮已烽火遍野，在導演楊力州登高一呼下，百餘位台灣影視工作者紛紛響應，昨正式推出首支罷免影片，希望透過影片提醒民眾，為了讓台灣更好，對於阻礙台灣進步、危害台灣未來的不適任民意代表，就是要以罷免行動為台灣「倒垃圾」。

導演盧建彰：為台灣的未來「倒垃圾」

藍白立委大幅刪除及凍結政府年度總預算，許多政府部門業務近乎癱瘓。國民黨立委陳玉珍更在社群嗆影視從業人員「丟掉那隻要飯的碗」，引爆怒火。導演楊力州因此號召影視同業參與支援罷免團體的影片拍攝行動，人數已超過百人。

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參與影片製作的影人包括導演盧建彰（4A廣告獎、Clio廣告獎）、王小棣（國家文藝獎）、易智言（金馬獎）、葉天倫（金鐘獎）、黃惠偵（柏林影展泰迪熊獎）、陳文彬（金馬獎）、沈可尚（金馬獎）、攝影師周以文（金鐘獎）、製作人李景白（金鐘獎）、編劇陳世杰（金鐘獎）、攝影包軒鳴（美籍，香港電影金像獎）、音效澎葉生（法籍，金馬獎）、剪輯蘇珮儀（金鐘獎）、配樂柯智豪（金曲獎），以及歌曲「拍謝少年」樂團（金音獎）等，陣容包括三金得主，總計更超過二十座獎項。

楊力州表示，這次史無前例的「Taiwan Action影片計畫」合作拍攝行動，為尊重每位志願者的專業與付出，僅針對契合罷免命題進行溝通，創意發想則完全放手給予每位導演自由空間。

昨曝光的首支約一分鐘的影片由廣告導演盧建彰執導，鎖定第二階段罷免連署做為引爆時機，以台灣民眾最熟悉的日常行為「倒垃圾」為題，提醒民眾必須付出實際行動才能除舊布新：「年都過完了，垃圾還不倒掉嗎？」盧建彰表示：「民意代表若無法代表民意，就是失格，就不該在那位置上。…歷史告訴我們，你不處理問題，問題會處理你。」

導演盧建彰與團隊昨除表達誠摯感謝，也表示暫不接受訪問，直言「想跟大家說的話都在影片中。」更寫了一段《沒什麼的，只是個需要處理的問題》文字，提及「我們是台灣人，台灣人努力處理問題。因為我們從來不缺問題，因為我們在問題裡長大茁壯，因為我們不斷處理問題。」

「Taiwan Action影片計畫」預計製作至少六至八部短片，包含劇情、廣告、紀錄片等不同形式，目前已經完成三部。第一波影片將包含至少四支，以助攻第二階段罷免連署為目標。第二波影片則將接棒聚焦至關重要的第三階段罷免投票，積極催出民眾上街投票罷免不適任民代的實際行動。

由百餘位台灣影視工作者發起的「Taiwan Action影片計畫」合作拍攝行動，由盧建彰導演執導的首支罷免影片「倒垃圾」13日正式曝光。（擷取自Taiwan Action影片計畫）

由百餘位台灣影視工作者發起的「Taiwan Action影片計畫」合作拍攝行動，由盧建彰導演執導的首支罷免影片「倒垃圾」13日正式曝光。（擷取自Taiwan Action影片計畫）

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