大罷免藍35：綠0成案 基隆林沛祥也進二階

中選會昨公布，最新通過一階被提議罷免者為基隆市國民黨立委林沛祥。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/03/14 05:30

〔記者李文馨、盧賢秀／綜合報導〕大罷免熱度持續升溫，中選會昨完成審定第一階段罷免提議，據統計，罷免團體提交的卅五件泛藍立委及停職中的新竹市長高虹安罷免案全數進入二階連署；由國民黨青年軍等藍營系統發動對十七名民進黨立委罷免案全數未成案，仍有一次補提機會。最新通過一階被提議罷免者為基隆市國民黨立委林沛祥。

林沛祥：正面迎擊罷免、不會迴避

林沛祥回應說，面對罷免會正面迎擊、不會迴避，無論局勢如何變化，他始終保持從政初心，相信市民會用理性與事實來判斷他的所作所為。

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中選會昨公布最新審定結果，目前共計卅五件立委罷免案、一件市縣長罷免案（停職中的新竹市長高虹安）、兩件市縣議員罷免案（南投縣蔡銘軒、陳玉鈴）可進入二階連署；另有十七件立委罷免案、六件市縣議員（苗栗縣徐筱菁、曾玟學、陳春暖；基隆張之豪、鄭文婷；新北陳乃瑜）罷免皆未過一階提議。

據統計，第一階段被提議罷免的泛藍立委卅五人全數過關，包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍等共卅四人，以及無黨籍立委陳超明。

17名綠委罷免案全數未成案 仍有一次補提機會

未通過第一階段的立委罷免案皆為民進黨立委，從十六人增至十七人，新增陳俊宇案未過關。包括伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、吳思瑤、吳沛憶、陳瑩、吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠等十六案及陳俊宇，都仍有一次補提機會。

16綠委一階死亡連署總數 高達1737人

根據選委會查對結果，排除昨日新增的陳俊宇罷免案，十六件民進黨立委罷免案有九案逾三成不合格，其「死亡連署」總數高達一七三七人，以原住民立委狀況最為嚴重，伍麗華罷免案有一八九人、陳瑩一八五人，另許智傑有一八二人、張宏陸一八○人、李坤城一三九人、吳沛憶一○八人、林俊憲一○七人，其餘立委也有卅至九十人不等；反觀罷免國民黨立委數據，卅四案中僅有十二件死亡連署。

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