反分裂法20年 中共今有「重要」活動╱陸委會︰關注中國對台新政策

（法新社）

2025/03/14 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年是中國通過「反分裂國家法」屆滿廿週年，中共將在北京人民大會堂舉行「重要活動」，外界關注中共總書記習近平是否出席發表對台談話。陸委會昨表示，政府會持續關心中國內外政經狀況及美中關係、中國對台會推出怎樣的政策。

二○二五年三月十四日是中國「反分裂國家法」實施廿週年，依據中共「逢五逢十」擴大紀念的慣例，「反分裂國家法」廿週年之際，對台將擴大宣傳。

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陸委會發言人梁文傑指出，法律對於中共和我們是不同的概念，「我們是依法治國，中共是『以法治國』，就是『用法治國』，所以對他們來說，不管是反分裂法、懲獨廿二條，或刑法的分裂罪或叛亂罪也好，都是中共政權的工具，一旦政策定了，法律只是拿來用」。

梁強調，陸委會較關心的倒不是它推出的任何法律本身，而是中共會怎麼用這些工具；政府也持續關心目前中國內外政經狀況，以及美中之間關係，接下來台灣與中國之間，中共會推出怎樣的政策，反分裂法本身倒是一個次要性的問題。

針對反分裂法廿週年，中國國台辦發言人陳斌華十二日表示，這是一部捍衛中國國家主權和領土完整、符合中華民族根本利益的法律。該法實施以來，在堅定捍衛「一個中國原則」、維護台海和平穩定等方面發揮獨特、重大作用，將持續加強運用法治方式和法治力量，堅定地維護台海和平穩定，堅決反對台獨分裂，堅定不移推進統一進程。

熟稔兩岸情勢官員指出，今年是「反分裂國家法」實施廿週年，中共在「兩會」後可能有進一步動作，加大力度威脅台灣，若習近平出席反分裂法相關座談，台灣就要審慎應處。

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