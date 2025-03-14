防堵共諜滲透 建立接密資格認證機制 顧立雄：效法美國不分階級查核

國防部長顧立雄昨透露，國軍將建立接密資格認證機制，效法美國不分階級而依涉密等級進行查核。（記者塗建榮攝）

2025/03/14 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕共諜案層出不窮，退役飛官史濬程吸收現役管制官許展誠，涉嫌洩漏包括「空射雄三」部署等機密給中國，全案由司法偵辦中。國防部長顧立雄昨透露，國軍現已增加整個保防總隊、特別是軍事安全總隊員額，也將建立接密資格認證機制，效法美國不分階級而依涉密等級進行查核。

已擴編軍事安全總隊員額

立法院外交及國防委員會昨邀請顧立雄就「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」專案報告，並備質詢。民進黨立委沈伯洋、陳冠廷及國民黨立委馬文君關心近日空軍退役飛官淪共諜案。

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針對國軍精進作為，顧立雄答詢表示，除要落實反情報教育，也應做好涉密人員的查核。國軍現在已增加整個保防總隊、特別是軍事安全總隊的員額。

顧透露，也將建立國軍人員接密資格認證機制，有別於以往到一定軍階才做特殊查核的方式，主要重點將會效法美國，不分階級，按照涉密等級進行相關、不同深度的查核，一旦通過才能接觸特定密等。

至於空射雄三飛彈機密是否遭洩漏、影響國安，中科院副院長程一誠指出，雄鷙為新科研案，案發洩密時間與研發並無相關性，因當時並無實質研發進展。

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