全新軍審適用範圍縮減 國防部：員額不需大幅擴編

國防部法律司司長沈世偉中將昨說明，全新軍審適用範圍縮減，員額不會有大幅擴編。（記者朱沛雄攝）

2025/03/14 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德指示國防部研擬恢復軍審制度完整配套。對於人力是否充足，軍事監獄、看守所是否恢復，國防部法律司司長沈世偉中將昨說明，未來規劃適用軍審範圍僅限「陸海空軍刑法」第二編有關之軍事犯罪，範圍較二○一三年前小，案件數也將減少，員額不會有大幅擴編；至於有無需求另建軍事監獄及看守所，仍待細部規劃和跨機關溝通。

沈世偉昨指出，二○一三年廢除軍審前，軍法官約有三百人，但據今年度國防預算書數據，其中支領軍法勤務加給人數共計三三一人，其中一八○人為書記官，軍法官合計僅剩一二三人，顯見「洪仲丘事件」至今，軍法官人數已大幅縮減。

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沈坦言，人數確實有落差，但未來軍事法官所需處理案件的範圍較小，國防部已概括盤點案件數，不會有大幅增加情況，後續會充分規劃。

國防部已於二○一五年裁撤「國防部台南監獄」，交由法務部矯正署台南監獄接管。沈世偉說，未來軍審恢復後，若有新監獄或看守所需求，解決問題方法有很多，若需要關押、留置現役軍人，國防部待與外部機關協調並研擬可行性。

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