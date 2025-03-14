為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    全新軍審適用範圍縮減 國防部：員額不需大幅擴編

    國防部法律司司長沈世偉中將昨說明，全新軍審適用範圍縮減，員額不會有大幅擴編。（記者朱沛雄攝）

    國防部法律司司長沈世偉中將昨說明，全新軍審適用範圍縮減，員額不會有大幅擴編。（記者朱沛雄攝）

    2025/03/14 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德指示國防部研擬恢復軍審制度完整配套。對於人力是否充足，軍事監獄、看守所是否恢復，國防部法律司司長沈世偉中將昨說明，未來規劃適用軍審範圍僅限「陸海空軍刑法」第二編有關之軍事犯罪，範圍較二○一三年前小，案件數也將減少，員額不會有大幅擴編；至於有無需求另建軍事監獄及看守所，仍待細部規劃和跨機關溝通。

    沈世偉昨指出，二○一三年廢除軍審前，軍法官約有三百人，但據今年度國防預算書數據，其中支領軍法勤務加給人數共計三三一人，其中一八○人為書記官，軍法官合計僅剩一二三人，顯見「洪仲丘事件」至今，軍法官人數已大幅縮減。

    沈坦言，人數確實有落差，但未來軍事法官所需處理案件的範圍較小，國防部已概括盤點案件數，不會有大幅增加情況，後續會充分規劃。

    國防部已於二○一五年裁撤「國防部台南監獄」，交由法務部矯正署台南監獄接管。沈世偉說，未來軍審恢復後，若有新監獄或看守所需求，解決問題方法有很多，若需要關押、留置現役軍人，國防部待與外部機關協調並研擬可行性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播