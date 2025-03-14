賴總統：中國是境外敵對勢力 提出17項策略 因應中共5大安全威脅

賴清德總統昨召集國安高層會議，盤點中國5大威脅，提出17項作為因應。（圖：總統府提供）

2025/03/14 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨召集國安高層會議，盤點中國五大威脅，包括「對國家主權」、「對國軍的滲透及間諜活動」、「混淆國人對國家認同」、「藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透」，及藉「融合發展」吸引台商、台青，我國須拿出十七項因應作為。總統強調，中國塑造在台「治理」假象，已是我國「境外敵對勢力」，政府將嚴格限制具統戰背景的中國人士來台、落實赴中交流揭露等應對。

賴清德列舉，北京近來利誘國人申辦中國「居住證」、「定居證」、「身分證」等，企圖混淆台灣人民的國家認同，透過兩岸交流對台統戰，分化台灣內部，意圖架空政府公權力，塑造中國已經在台灣「治理」的假象。

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他表示，這樣的中國，已是我國反滲透法定義的「境外敵對勢力」，我們沒有選擇，必須採取更積極的作為，提出相應的防範措施。

對抗統戰滲透 需全民共同警覺行動

總統重申，台灣是主權獨立的民主國家，台灣社會最大共識，就是捍衛民主、維護主權，堅決反對被中國併吞。政府將全力推動「和平四大支柱行動方案」，並由國安會、外交部擬定行動計畫，反制中國意圖在國際社會消滅台灣、矮化台灣主權的野心。

因應對國軍的滲透，賴清德表示，政府將恢復軍事審判制度。至於混淆國人對國家認同部分，政府會持續清查國人持有中國身分證件，尤其是對國家有忠誠義務的軍公教。此外，將要求中國人士須放棄中國戶籍與護照才能申請來台定居，不能兼具雙重身分；港澳人士申請來台定居、居留，也將依國安考量增列規定。

針對中國藉兩岸交流進行統戰滲透，總統說，政府將嚴格限制具統戰背景中國人士來台、強化台灣藝人在中國發展的輔導管理，並禁止中國人士來台進行具統戰性質之活動，從行政官員、民意代表、立法委員到村里長等各級公職赴中交流，必須揭露資訊，也應建立宗教團體等公益組織赴中交流公開揭露。

為因應中國藉「融合發展」吸引台商、台青之威脅，賴清德強調，政府將就台灣與中國的經貿關係進行策略性的結構調整，有力應對中國對台經貿統戰及經濟脅迫；另將全面深化青年學子對中國的識讀教育，以及對兩岸交流應有的認知。

賴清德總結，今年是二次世界大戰終戰八十週年，歷史告訴我們，戰勝極權侵略不二之道，就是團結，只憑政府的力量尚有不足，需要全體國民的共同警覺和行動，每個人的警覺與行動，就是對抗統戰滲透最堅強的防線。

中國5大威脅 賴提17項策略因應

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