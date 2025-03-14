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    2013洪仲丘案悲劇 促廢非戰時軍審

    二○一三年義務役士官洪仲丘遭長官虐死案，引爆民間「白衫軍運動」，進而促成「軍事審判法」修法。（資料照）

    二○一三年義務役士官洪仲丘遭長官虐死案，引爆民間「白衫軍運動」，進而促成「軍事審判法」修法。（資料照）

    2025/03/14 05:30

    隔年軍事院檢裁撤

    〔記者謝君臨／台北報導〕義務役士官洪仲丘在二○一三年退伍前遭長官虐死，引發社會譁然，進而促成「軍事審判法」修法，承平時期的軍人審判全部移至普通法院。然而，隨著共諜對台滲透日益嚴重，賴清德總統昨宣布將恢復軍事審判制度，未來若經立法院修法通過，現役軍人觸犯「陸海空軍刑法」犯罪案例，將交由軍事法院審判。

    陸軍六軍團五四二旅義務役下士洪仲丘原定於二○一三年七月六日退伍，同月四日卻在不適合出勤的高溫日，在營區禁閉室執行操練，造成中暑、熱衰竭等原因不幸死亡。事後多名同袍爆料洪員生前受上級凌虐，國防部調查後也認定死因與不當操練有關，引爆國人憤怒。

    由於事涉虐兵疑雲，加上軍事檢察署偵辦後有諸多細節未能釐清，甚至發生禁閉室內十六支監視器均無案發畫面的離譜情況，也被外界批評是「國防布」，進而促使二十五萬民眾自發性走上街頭發起「白衫軍運動」，要求國防部讓第三方介入調查，促使軍方將案件移交給高等檢察署與桃園地檢署偵辦。

    在廣大民意訴求下，立法院朝野黨團迅速啟動修法，同年八月六日火速三讀通過「軍審法部分條文修正案」，明訂現役軍人若是在承平時期（非戰時）犯罪，其偵審程序不再適用軍審法，改依「刑事訴訟法」由普通檢察署、法院處理，自此軍審法幾乎名存實亡，各級軍檢署、軍事法院也於隔年正式裁撤。

    軍審法修法後，同年八月十五日進行第一波移監，軍事監獄和軍事看守所移監普通監獄和看守所，第二階段移監則於翌年一月十三日完成。然而，國防部指出，改制後的十一年間，該部透過內部訓練，借調軍法官至檢察署擔任檢察事務官等方式，希望保存戰時審判的運作機能，但效果有限。

    近年來，隨著台灣現退役軍人遭中共滲透情事頻傳，賴總統昨召開國安高層會議，會後表示將恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪的刑事案件。

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