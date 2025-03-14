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    賴總統宣示恢復軍審》洪慈庸：須清楚框架軍審適用範圍

    在軍中遭霸凌致死的洪仲丘的姊姊、前立委洪慈庸表示，軍審法當年修法，是為了終止威權時期軍審遺毒，如今賴清德總統有條件針對「境外敵對勢力」重啟，配套務必要做足。（資料照）

    在軍中遭霸凌致死的洪仲丘的姊姊、前立委洪慈庸表示，軍審法當年修法，是為了終止威權時期軍審遺毒，如今賴清德總統有條件針對「境外敵對勢力」重啟，配套務必要做足。（資料照）

    2025/03/14 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕總統賴清德昨召開國安高層會議，會後表示將恢復軍事審判制度。在軍中遭霸凌致死的洪仲丘的姊姊、前立委洪慈庸對此表示，軍審法當年修法，是為了終止威權時期軍審留下的遺毒，如今賴清德總統有條件針對「境外敵對勢力」重啟，配套務必要做足。

    防官官相護 配套要做足

    洪慈庸說，「陸海空軍刑法」自一九二九年實施至今，從未廢除，軍法一直存在；「軍事審判法」二○一三年三讀通過，是軍人涉及刑事案，在非戰時回歸一般法院審理。

    洪慈庸表示，當年修法是因為從威權時期以來，檢審不分與人權侵害不斷，已經累積過多冤案，卻從來沒有進行有效檢討，就她的了解，賴總統恢復軍事審判，在於「收買、洩密、滲透」的共諜案件，並與檢調司法機關協力處理「軍事犯罪」，並無普通刑事案件。

    洪慈庸說，如果是涉及到外國軍事和情報力量介入、涉及我國重要國家安全，有重大的正當性和必要性，那未來也必須清楚框架軍事審判的適用範圍。

    洪慈庸指出，為了呼應當年修法的理由，此刻也要有配套，包含制定軍事法官條例，軍事法院、軍事檢察署組織法等，但過往詬病的軍中權力結構，包含「官官相護」問題如何解決？會不會因此與目的背道而馳？這些疑慮都需要解決。

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