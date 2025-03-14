賴總統宣示恢復軍審》洪仲丘案律師：會造成很多冤錯案

法學教授許惠峰指出，軍事犯罪案件具有專業性，民間普遍認為普通法院對於共諜案量刑過輕，為維軍心，的確有恢復軍審的需求。圖為2013年尚未裁撤的北部軍事院檢。（中央社）

2025/03/14 05:30

〔記者張文川、林哲遠／台北報導〕總統賴清德昨宣示恢復軍事審判制度，國防部規劃修法將以陸海空軍刑法第二編的軍事犯罪為主。對此，法學教授許惠峰認為軍事犯罪案件具有專業性，民間普遍認為普通法院對於共諜案量刑過輕，確有恢復軍審的需求；律師翁偉倫認為，若完備正常法律程序，充分保障被告人權與訴訟權，相信民眾也會支持。

邱顯智：開民主與法治倒車

不過當年擔任洪仲丘案委任律師團之一、曾力推廢除軍審法的前時代力量立委邱顯智昨受訪時直言，恢復軍審制度萬萬不可，開民主與法治的倒車，該制度審檢不分立、司法不獨立且不公開，會造成很多冤錯案。

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許惠峰：須健全軍事訴訟法

中信金融管理學院教授許惠峰表示，過去的軍事法庭制度設計並不嚴謹，軍事犯罪案件移交普通法院後，外界普遍認為法官對於國安、共諜案件的危害性理解不足，判決量刑顯得過輕，近年兩岸關係持續緊張，國安案件頻生，法院判決能否嚇阻國安犯罪，至關重要。

許惠峰指出，軍事案件有其專業性及保密需求，軍事審判仍有相當必要性，但前提是必須先健全軍事訴訟法，充分保障被告的法律權益。

律師翁偉倫也表示，若要回復軍事審判，應先配套改善軍審制度，國防部昨宣告將通盤檢討，朝強制辯護、廢除階級管轄、設計審級救濟制度等方向修法，法律人應都樂觀其成。

不過邱顯智認為，台灣的法治主義自解嚴後有長足的進步，沒道理要再恢復到戒嚴時期的軍事審判制度，世界各國也沒有像台灣一樣隸屬於軍方且獨立的審判制度。

對於台灣現退役軍人遭中共滲透問題，邱顯智認為，現行司法體系本就有能力去處理，為何要在國防部底下使用軍檢、軍法來處理？這完全說不過去，畢竟軍法過去的惡行劣跡、血跡斑斑，造成了多少冤錯案。

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