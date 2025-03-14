賴總統宣示恢復軍審》檢察總長：樂觀其成 法務部：全力協助國防部

近年共諜案頻傳，總統賴清德昨宣示恢復軍事審判制度，檢察總長邢泰釗表示，因應國內外局勢「樂觀其成」。（資料照）

2025/03/14 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕總統賴清德指出，中國處心積慮對國軍進行滲透等活動，為因應此類威脅，未來現役軍人觸犯特定軍事犯罪案件，將由軍事法院審判；檢察總長邢泰釗表示，因應國內外局勢，樂觀其成。法務部常務次長黃謀信表示，無論在法制面、教育訓練等各方面，將全力協助國防部。

邢泰釗：軍法、司法交流合作

現役軍人觸犯國安法等軍事相關犯罪，未來將回歸軍審系統，邢泰釗說，因很多案件涉案人包括軍民人士，經過相互勾稽後，發現彼此有關聯性，無論在偵辦案件技能、法律面向等，軍法機關與一般司法機關會有很多交流需要，進行橫向、縱向的合作。

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法務部發言人黃謀信說，相關修法由主管機關國防部負責，不過法務部會在修法及教育訓練等方面盡全力協助。黃舉例，由於十多年來都由一般檢察機關檢察官負責偵辦共諜案等國安法案件，因應將來軍事相關犯罪案件回歸軍事審判制度，相關法律適用、偵辦技巧、心得、經驗，都可進行交流分享。

曾負責偵辦共諜案的高檢署檢察官指出，近年來共諜案驟增，嚴重威脅我國家安全，不過民眾普遍質疑，一般司法機關大多傾向輕判。他認為，由於軍事檢察官、軍法官較了解軍事機關機敏文件的重要性、洩密的嚴重性等，回歸軍事審判系統後，不僅能提高偵辦效率，對國安案件的量刑應能更符合相關刑罰規定。

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