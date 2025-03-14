賴總統宣示恢復軍審》藍委：台灣越來越像戰爭時期

賴清德總統昨天宣示恢復軍事審判制度，立法院國民黨團質疑，民進黨政府一連串動作，讓台灣越來越像戰爭時期，賴越來越走向獨裁。圖為賴清德昨舉行記者會說明相關措施。（取自總統府官網）

2025/03/14 05:30

翁曉玲去年曾提案修軍審制度

〔記者劉宛琳、施曉光、林哲遠／台北報導〕賴清德總統昨天宣佈恢復軍事審判制度，直指中國是「境外敵對勢力」。國民黨批評，賴的通篇論述都是「七分操作內部對立、三分捍衛國家安全」，說要捍衛國家安全，卻是在內部找敵人。立法院國民黨團則質疑，一連串的動作，讓台灣越來越像戰爭時期，賴越來越走向獨裁。不過，部分藍委去年已提案修法，主張修改軍審制度。

王鴻薇：要進入戰時狀態了嗎

針對恢復軍審，國民黨團書記長王鴻薇提出三問。第一，恢復就沒有軍中人權的問題了嗎？第二，當時廢除是認為非戰時不需要，現在我們要進入戰時狀態了嗎？第三，賴總統過去說國軍的使命感和榮譽感更為重要，是不是認為現在的國軍沒有使命感、榮譽感，才要恢復軍事法庭？請賴總統回答再來討論。

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立委楊瓊瓔質疑，賴總統急著這時提出範圍超廣的重大法案，是否和民進黨推動大罷免宣講有關？立委吳宗憲表示，賴總統沒拿出第五縱隊的證據，就是在政治操作，「我擔心這是為了走向戒嚴」。立委翁曉玲批評，台灣人不怕中共統戰滲透，就怕賴政府淪為警總。

國民黨認為，賴清德濫用國安名義，限制人民自由，恐怕更會升高兩岸對立局勢。馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，賴清德昨是今非，未來走向「戒嚴」之路，不會讓人意外。民眾黨也抨擊，賴總統一聲令下，讓台灣的法治形同「德意志」，一人說了算。

雖然國民黨團對賴清德恢復軍審提出質疑，不過，國民黨立委翁曉玲、陳永康、徐巧芯等人去年四月卻共同提出「軍事審判法第三十四條條文修正草案」，恢復軍審。主張將現行條文規範「犯罪事實之一部應依刑事訴訟法追訴、審判時，全部依刑事訴訟法追訴、審判之」，修正條文將「刑事訴訟法」改為「軍審法」追訴、審判。提案說明強調，現行規定除明顯違背特別法優先原則，更造成軍事審判之特別目的無法達成。

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