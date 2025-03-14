賴總統宣示恢復軍審》綠委：精準打擊軍人國安犯罪

總統賴清德昨宣示恢復軍事審判制度，民進黨立委表示，這是精準打擊現役軍人的國安犯罪，未來修法應規劃完整的配套與救濟。圖為賴清德昨舉行記者會說明相關措施。（取自總統府官網）

2025/03/14 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德昨宣布恢復軍事審判制度，民進黨立委表示，這是精準打擊現役軍人的國安犯罪，未來修法應規劃完整的配套與救濟，相關單位應清楚說明、促進理性正向討論，並呼籲朝野一心面對國安議題。

吳思瑤：確保軍審獨立、透明

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，為防堵中國鎖定收買軍人，政府必須採取積極有效作為；範圍採高度限縮，有條件精準打擊現役軍人的國安犯罪，並非全面恢復軍審，一般犯罪仍於普通法庭。若恢復，應有完整配套與救濟，務必確保軍事審判之獨立性、公正性與透明化，以維護人權與軍紀。

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對於外界質疑民進黨對軍審的立場，吳思瑤說，正因過去軍審不受社會信任，未來國安單位相關配套規劃、國會修法討論，應清楚對話、多元溝通，重建人民信任，化解社會疑慮。

吳思瑤呼籲，國安至高無上且不分黨派，若在野黨反對，面對中共侵略滲透，能否提出更好的方法、更積極的作為？若持續消極以對，無異放任中國有恃無恐大舉滲透。

沈伯洋：過往詬病問題須解決

立委沈伯洋則認為，以往軍人犯軍事案件是由軍事法庭審理，後來因洪仲丘案，回歸到一般法庭審理，當時的理由為，外界對軍事法庭的訓練、有無官官相護等問題有所疑慮；故重點並非是否回到以前的制度，而是過往所詬病的問題能否被解決。

沈伯洋主張，專業的事情就用專業法庭，任何人涉及國安案件，就直接在國安法庭審理，由司法體系訓練出來的檢察官、法官，再加上專業的國安訓練，這對國家安全保護應該更有保障。

立委陳冠廷則認為，恢復軍審制度與設立國安專業法庭理念一致，都是為了確保專業審判，台灣可參考美國軍法官制度和三級軍事司法體系設計，新制應在維護軍紀前提下，通過嚴格的軍法官遴選標準、專業培訓體系及獨立性保障機制，同時確保審判獨立與人權保障。

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