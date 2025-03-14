賴總統拋恢復軍審 國防部：限軍事犯罪

國防部法律事務司長沈世偉中將昨表示，軍審制度要「重新開機」，獨立性、客觀性或其他制度設計都會做全新規劃。（記者朱沛雄攝）

2025/03/14 05:30

一般犯罪仍由司法機關辦理 修法杜絕干預偵審疑慮

〔記者方瑋立／台北報導〕近年共諜案頻傳，總統賴清德昨宣示恢復軍事審判制度，要求國防部完整規劃配套措施並落實社會溝通。國防部昨說明規劃修法方向，未來現役軍人平時觸犯「陸海空軍刑法」第二編有關之軍事犯罪，將受軍事審判；第三編軍人「一般犯罪」案件，仍由司法機關辦理。

請繼續往下閱讀...

國防部表示，軍審案件限於「軍人職務上犯罪」為主，未來現役軍人平時觸犯「陸海空軍刑法」第二編有關之軍事犯罪，如違反效忠國家職責罪章、抗命暴行、「拖哨」等，將受軍事審判；第三編軍人一般犯罪案件，則規劃仍由司法機關辦理。

研訂軍事院檢組織法 提升機關獨立性

國防部遵照「國防部組織法」所設軍事法院、檢察署，將依「國防部各級軍事法院組織準則」運作。為提升機關獨立性，另研訂「軍事法院組織法」、「軍事檢察署組織法」，並依現行「法官法」精神制定「軍法官人事條例」，杜絕外界干預偵審的疑慮，也讓軍法官人事獨立，以保公正。

修正軍審法 採強制辯護、廢階級管轄

國防部指出，軍法案件涉及軍事專業特殊性，未來將律定軍法官須具備一定部隊服務資歷，始得參加甄選。將在符合公平審判原則、正當法律程序的前提下，通盤檢討修正軍事審判法，研議採行全面強制辯護、廢除階級管轄等，另有關事實審及法律審之救濟、審級制度設計，將徵詢司法機關、專家學者意見妥適規劃，並與社會妥善溝通，爭取國人支持。

國防部法律司司長沈世偉中將說，軍審制度要「重新開機」，讓平時也能夠重新運作，無論其獨立性、客觀性或其他制度設計，都會做全新規劃。如何兼顧公平審判與正當法律程序等相關制度，國防部都會特別注意並遵照憲法原理原則，除整肅軍紀外，更重要的是會保障人權、強化國家的安全。

國防部發言人孫立方少將強調，與其把這次調整視為所謂「恢復軍事審判」，其實法規面、制度面或相關配套措施皆有很大的調整，不如視為重新打造一個「全新的軍審制度」，協助國軍整體戰力更強化，在人權上也獲得基本保障。

國防部長顧立雄過往曾任「洪仲丘事件」代理律師，沈世偉昨也坦言，顧過去是知名人權律師，現在指導相關修法意見時，對正當法律程序及公平法院非常堅持，「始終沒有變」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法