反制共諜滲透國軍 賴總統：恢復軍審制度

總統賴清德昨召開國安高層會議，會後說明台灣當前所面對的五大國安與統戰威脅，及政府提出17項的因應策略。（記者陳志曲攝）

2025/03/14 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕中共滲透國軍情事頻傳，總統賴清德昨召開國安高層會議，會後宣布恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪，將交由軍事法院審判。

現退役軍人 去年涉共諜案占66％

總統昨就「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」召開國安高層會議，會後說明台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅以及政府提出十七項的因應策略。

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賴清德說，中國處心積慮對國軍進行滲透及間諜活動，去年涉及共諜案遭起訴的現役軍人有十五人、佔總件數廿三％；退役軍人有廿八人、佔四十三％，合計高達六十六％。不少國人也對於現役、退役軍人被中國收買，出賣情報，甚至組建武裝力量，計畫傷害自己的國家和國人感到憂心，我們沒有選擇，必須採取更積極的作為，強化民主韌性與國家安全。

軍人觸犯軍事案 交軍事法院審判

他說明，因應策略首先是全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪之刑事案件；未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

總統說，後續相關配套改革，包括制定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等，完成規劃、定案後，由國防部對外完整說明及溝通，讓恢復軍審制度能被社會信任及充分支持；另為有效遏制現役及退役軍人打擊國軍士氣的爭議言行，國防部須研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」之處罰，並修正退除給與規範，有效維護軍隊紀律。

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