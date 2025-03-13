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    首頁　>　政治

    旅居美國半年 前國民黨員「被連署」罷免蘇巧慧

    2025/03/13 05:30

    〔記者陳奕劭、翁聿煌／新北報導〕公民團體「新北大掃除」推動罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘，有民眾爆料，定居美國半年的鄰居最近回國，意外收到新北市選舉委員會來函查驗是否連署罷免蘇巧慧；民進黨新北市黨部執行長高碩呈批評，國民黨不斷造假，相信會被揭發，激怒更多人站出來。

    民眾投訴，鄰居曾是國民黨員，已定居美國半年，沒參加連署，回國卻收到選委會寄來罷免蘇巧慧的查詢單，他認為，先前爆出許多「死亡連署」或「幽靈連署」，剛好都是前國民黨員，絕非偶發事件。

    新北大掃除：只能收件無法查核

    「新北大掃除」召集人王昱人回應，每當民眾送來大量份數提議書，罷團成員也存有疑慮，無論誰在背後操作，只能扮演收件角色。

    高碩呈質疑，有立委二月初揭露國民黨疑似抄襲黨員名冊、造假連署書，藍營不反躬自省，反而加強組織、仇恨動員，不僅透過地方黨公職主動收集連署書，甚至在直播教導偽造文書，將激怒更多人站出來支持罷免藍委。

    疑地主遭施壓 「拔羅波」撤深坑連署站

    另外，發起罷免國民黨立委羅明才的「拔羅波」團隊，兩週前在深坑區租借一處停車場，搭棚架設置連署站，租約還未到期，卻遭「有力人士」施壓關切，出租人十一日要求解約，「拔羅波」團隊十二日自行拆除棚架撤離，但表示仍會在深坑以「快閃收件」方式推動，同時另覓合適地點設連署站。

    「拔羅波」團隊高先生表示，新北立委第十一選區（新店、深坑、石碇、烏來、坪林）過去是藍營鐵票倉，「拔羅波」一路走來十分艱辛，尤其尋找固定連署站點過程遭遇重重阻礙，兩週前在深坑找到一塊即將改建的空地，租下靠馬路的停車格，作為深坑第一個固定連署站點，未料突然被中斷租約，懷疑是「有力人士」強勢施壓，逼迫團隊離開，無論面對多少壓力，都不會動搖推動罷免的決心。

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