竹市雙罷免 明起開設行動連署站

新竹市雙罷免連署行動各實體連署站已開設一星期，不少實體連署站每天都有許多市民前往連署，且一次寫滿罷免鄭正鈐與高虹安的連署書。（記者洪美秀攝）

2025/03/13 05:30

可就近參與 13實體站每天都有市民前往連署罷免高虹安、鄭正鈐

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）行動連署站明天啟動！雙罷免領銜人戴振博指出，原本包括民進黨竹市九名市議員服務處和立院總召柯建銘，以及陽明交大教授林志潔服務處已有十三個實體連署站，但仍有市民覺得應廣設連署站，有的由志工外送到府服務送連署書，因此將推出小蜜蜂型的行動連署站，預計明起開設三個行動連署站，市民可就近及方便時間前往，號召市民朝鄭正鈐及高虹安共十萬份連署目標努力。

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將朝10萬份目標努力

戴振博表示，六日開始竹市十三個實體連署站開張後，每天都有許多市民前往連署，幾乎各連署站都忙到不行，不少夥伴與志工甚至假日都來協助，而許多市民也勇敢站出來，共同連署罷免貪污停職的市長高虹安及賣台的立委鄭正鈐。

戴振博宣布明起加開三場「行動連署站」，分別是十四日下午三點在吳國治眼科前、十五日下午兩點半於32π青年基地和十六日下午一點在恆益堂，另市議員劉崇顯本週六下午在關新公園也有戶外快閃連署，邀市民加入這場關鍵的罷免行動。

戴振博表示，目前與罷免公民團體採雙向合作，由公民團體持續進行社群聯繫及志工召募，民進黨各市議員服務處則全力衝罷免連署份數，彼此分進合擊。同時他也觀察到，因竹市是全國特殊有雙罷的城市，二階連署份數較其他區域多，而市民參與二階連署都同時簽罷免鄭正鈐與罷免高虹安，或許因鄭正鈐與高虹安近期常一起出席活動，提高兩人的仇恨值。

二階連署最後期限4/18

對於有其他政黨也想參與連署行動，戴振博也持樂觀開放態度，歡迎其他政黨也加入連署行動，目前將把二階連署最後期限壓在四月十八日，由於後續要進行統一造冊作業，需按里及按區分開處理，籲市民參與連署的最後收件日是四月十八日。

另民進黨行政院團隊月底將到竹市辦宣講活動，目的是向人民說明，因國民黨、民眾黨立委在立院阻擋預算及修財劃法，將使中央對地方的補助及政策推動受到影響，期透過政策宣講，與大罷免行動互為表裡，讓人民了解目前中央政策遇到阻礙的情形。

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