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    總預算覆議遭封殺 早經沙盤推演／民進黨「秘密專案小組」 伺機出手

    民進黨秘書長林右昌。（資料照）

    民進黨秘書長林右昌。（資料照）

    2025/03/13 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕藍白昨再度聯手否決中央政府總預算覆議案，據悉，府院黨高層早已就此沙盤推演，民進黨更在農曆年前秘密成立專案小組，堅持按兵不動是為解決憲政爭議窮盡一切手段，期間賴總統還曾邀集院際協調等，但隨總預算覆議案被封殺、大罷免怒火四起，眼見所有努力與善意已用盡，今也隨即祭出「人民是頭家」政策宣講行動，時程上與如火如荼的二階罷免連署巧妙呼應，可望號召「更大的民主」。

    據指出，立法院國民黨團、民眾黨團去年強渡關山憲法訴訟法、財劃法等爭議法案，對整體國家體制運作傷害極大，但因太過專業艱澀、一般民眾很難短時間理解，民進黨有苦難言，藍白卻越來越離譜濫權、恣意妄為，進一步濫刪總預算，還陷入立院審查報告算不出精確數字等窘境，期間賴總統曾邀集院際協商，得出「協商後送出」的台階給藍白下，但立院審查報告維持原案版本，讓總預算成為超越藍綠、穿透中間選民的主題。

    據了解，府院黨早已就藍白封殺總預算覆議案沙盤推演因應辦法，中央黨部也做足準備，農曆年前由黨秘書長林右昌秘密組成下鄉宣講專案小組，僅少數黨務主管參與其中，並配合覆議案期程反覆推演，待適當時機出手。之所以保密到家，黨務高層說明，身為執政黨，有責任解決憲政上的爭議，必須窮盡憲政上一切救濟手段，因為每一步都可能成為「新憲政慣例」的開始。

    針對身兼民進黨主席的賴清德總統自始至終將罷免行動定調為「公民運動」，必須完全尊重公民團體自主性，黨務高層說，賴清德、林右昌深諳國民黨將罷免扭曲成藍綠政爭的企圖，堅持不落入陷阱，讓朱立倫領導的國民黨無法將罷免升高為單純的藍綠對決，錯失時機與動員能量，如今由國民黨主導、沒有公民力量支撐的罷綠委行動，只能動員黨工抄名冊，陷入死亡連署、連署合格率過低等爭議，一階達標結果目前被公民團體以三十四比○完封。

    黨務高層強調，「人民是頭家」政策宣講與罷免案並無直接關連，現在行政部門面臨的國會，沒有理性討論空間、沒有論述機會，也沒有錢對外宣傳，因此透過辦理宣講，讓行政部門有機會直接說給人民聽。黨內評估，這項行動時程與如火如荼的大罷免二階連署巧妙搭配，可望號召賴總統曾說過的「更大的民主」。

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