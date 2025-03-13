朱向孫中山銅像致敬 民眾嗆下台

國民黨主席朱立倫。（記者張嘉明攝）

2025/03/13 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕昨天是國民黨總理孫中山逝世一百週年，國民黨主席朱立倫上午率黨公職人員在國父紀念館向孫中山銅像致敬後，遭民眾嗆聲「下台」。朱下午出席「孫文理念，綻放百年」紀念音樂會時受訪回應，大家如果有怨氣，不如化為志氣，共同團結面對民進黨的大罷免。

朱籲團結面對大罷免

朱立倫昨日上午在向孫中山銅像致敬儀式結束後，正準備離開現場，旁邊有民眾大喊「朱立倫下台」，隨後還有人附和「該下台了，該下台了」，「三次大選都輸！」此時，黨工立刻用麥克風高喊「朱主席加油」，還有人反嗆抗議民眾「你自己要下台，小心一點」、「民進黨下台」，嗆聲民眾一度想要追逐朱立倫，但遭國民黨發言人楊智伃等黨工阻擋，雙方發生口角。

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朱立倫稍晚受訪回應，身為黨主席，對於任何的不滿，都要承擔，但大家如果有怨氣，不如化為志氣，共同團結面對民進黨的大罷免，一致對外，這才符合所有藍營支持者的期待，否則任何的動作都有可能造成綠營最開心。

有關大罷免，朱立倫表示，第一階段連署補件本週內就會完成，會盡快進入第二階段連署，所有國民黨被惡罷的立委如何做好地方問政說明會，勤跑基層，黨部都做了很多的努力；至於罷免綠營立委部分，國民黨也會持續加油，黨內不需要分心在任何的權力之爭，應該全力對外才是重點。

至於國民黨是否會提出倒閣案，朱立倫說，純屬謠言，絕無此事。

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