羅廷瑋駁「耍官威」 台大醫具名打臉：政客嘴臉 噁心至極

國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

2025/03/13 05:30

〔記者邱芷柔、蘇金鳳／綜合報導〕國民黨立委羅廷瑋遭爆濫用職權，召國健署與台大醫院高層到國會辦公室怒斥。對此羅廷瑋強硬駁斥，聲稱自己「為兒童爭取權益卻被抹黑，超級冤枉！」不過有台大小兒科總醫師在醫師社群平台具名直指，羅廷瑋的助理小孩想來篩檢，掛了門診被拒，她不爽，回去馬上叫老闆發文。

羅廷瑋前天召開記者會，聲稱今年一月廿一日的協調會是針對「台大兒醫辦理國健署七歲以下幼兒享有七次健檢服務爆發資訊虛假不實」進行討論，強調年前就接獲多起家長陳情，指控台大醫院兒童篩檢形同虛設，因此透過協調會揭露政策「看得到吃不到」，卻遭人抹黑。

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不過，台大小兒科一名總醫師看不下去，在醫師社群平台「A-Pen」具名發文，直指「我是台大小兒科現任總醫師，以下說的話我具名負責。事實是因為助理小孩想來篩檢，掛了門診然後前面報到時跟她解釋，她不爽，回去馬上叫老闆發文。」

記者致電求證後，該醫師坦言留言屬實。他也在社群平台進一步指出，「當天下午健兒門診被拒，三點發文，五點就要派人到他辦公室質詢，我想這是我們許多老師跟同儕都難以接受的。」他認為，政策本身確實有很多討論空間，在現行已有的七次預防保健服務下，還要求醫學中心額外提供六次發展篩檢服務，實行上就是有難度，「但是假關心小兒之名，行耍官威之實，我只能說政客嘴臉噁心至極。」

對此，民進黨台中市議員江肇國昨痛批羅廷瑋是「三流政客嘴臉」，非常令人厭惡；他說，台大醫護整個炸鍋後，羅就躲到國健署背後，讓人看破手腳，要求羅向台大及醫護人員道歉。

羅︰該醫師未在場

羅廷瑋仍然強調，不管是施景中還是這位總醫師當天都未在場，如果他們有參與協調會，就會知道全程都是理性務實在討論，監督政府是他的工作，他就是把他的工作做好。

至於當天是否有助理帶孩子看診，羅廷瑋未接電話未回應，辦公室則表示，已回應多次、不會再回應。

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