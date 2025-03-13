為台灣倒垃圾 影視界今推影片挺罷免

大罷免如火如荼進行，影視界今推影片相挺。圖為雙北罷免團體昨赴中選會領表，今啟動第二階段罷免連署。（記者李文馨攝））

2025/03/13 05:30

預計製作至少6至8部短片 助攻二階連署、罷免投票

〔記者許世穎／台北報導〕立法院藍白兩黨立委狂刪中央政府總預算引爆各界不滿，知名電影行銷人、作家、演員王師昨在臉書透露，百餘位台灣影視工作者串聯響應，以「Taiwan Action影片計畫」做為行動代號，將於今天中午推出首支挺大罷免影片，以罷免的實際行動為台灣倒垃圾！

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立法院審議今年度總預算期間，國民黨立委陳玉珍曾在提案刪減文化部捐助公視預算時，嗆影視工作者「丟掉那隻要飯的碗」，引爆影視界怒火。

百餘人串聯響應

王師昨發文指出，導演楊力州一月發文號召影視同業，一同參與支援罷免團體的影片拍攝行動，獲得大量不同領域的影視工作者報名無償支援，目前已超過百人，其中包括三金得主，總計更超過二十座獎項。

行動代號「Taiwan Action影片計畫」預計製作至少六至八部短片，包含劇情、廣告、紀錄片等不同形式，目前已經完成三部。第一波影片以台灣民眾最熟悉的日常行為「倒垃圾」為題，以助攻三、四月的第二階段罷免連署為目標。第二波影片則將接棒聚焦至關重要的第三階段罷免投票，積極催出民眾上街投票罷免不適任民代的實際行動。

王師︰無政黨資金

王師表示，這是台灣影視史上首次以單一目標匯聚而成的最大規模集體拍片公益行動，在有識之士奔走規劃之下，短短不到兩個月就已經開花結果，參與的影人不僅包含不同族群背景，該系列行動並無任何政黨資金投入，所需資金全由團隊向民間自籌，所有導演皆為無酬參與，甚至帶著自己的班底和公司器材情義相挺。

今天中午即將推出的第一支影片，由廣告導演盧建彰執導，鎖定第二階段罷免連署做為引爆時機，以台灣民眾最熟悉的日常行為「倒垃圾」為題，提醒台灣民眾必須付出實際行動才能除舊布新。盧建彰表示：「民意代表如果無法代表民意，就是失格，就不應該在那位置上。人民高於政黨，人民是主人。歷史告訴我們，你不處理問題，問題會處理你。」

王師也說，為了讓台灣更好，對於阻礙台灣進步、危害台灣未來的不適任民意代表，就是要以罷免的實際行動為台灣倒垃圾，更透露影視工作者們希望，在藍白立委違背人民所託的集體賣台行為之下，為台灣的存亡之秋盡一份自己的力量。

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