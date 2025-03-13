總預算、財劃法覆議 藍白否決 執政團隊研議 聲請釋憲、暫時處分

藍白兩黨立委仍再度聯手，以61票對綠營51票，否決總預算、財劃法兩項覆議案，這也是本屆立院第5次否決覆議案。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/13 05:30

61：51 本屆立院第5次否決覆議

〔記者謝君臨、鍾麗華、陳政宇／台北報導〕立法院院會昨記名表決「一一四年度中央政府總預算案」覆議案及「財政收支劃分法修正案」覆議案，行政院長卓榮泰再三說明窒礙難行之理由，藍白兩黨立委仍再度聯手，以六十一票對綠營五十一票，否決兩項覆議案，這也是本屆立院第五次否決覆議案。執政團隊研議，將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

人民是頭家宣講 政院擬配合下鄉

卓榮泰昨晚在臉書表示，政府將在合法合憲的範圍中，評估採取必要的救濟方式，以及有必要時，將到各地向大家報告。據了解，卓揆與各部會首長將配合民進黨中央規劃的八場「人民是頭家」活動下鄉宣講，同時也將對總預算案與財劃法聲請釋憲。

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民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，黨團會聲請釋憲與暫時處分，這是挽救總預算及憲政秩序的方法，黨團已做好相關籌備事項。

立法院分別於去年十二月廿日、今年一月廿一日，三讀通過財劃法修正案及今年度總預算案。卓榮泰表示，總預算案依立院宣讀內容刪減二○七六億餘元，但行政院主計總處計算僅刪減一四三九億餘元，兩者數字不同；新版財劃法大減中央可用收入三七五三億元，卻未討論中央地方的權責分配，兩案均有窒礙難行之處，經總統核可後移請立院覆議。立院昨針對兩覆議案進行記名投票表決。

國民黨團加泛藍無黨籍立委高金素梅、陳超明共五十四席；民進黨團五十一席；民眾黨團在前立委吳春城請辭後，僅有七席。表決覆議案時，共有一一二位立委領票，最終藍白再度聯手，在總預算案、財劃法修正案兩項覆議案，均以六十一票對綠營五十一票，雙雙否決。

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