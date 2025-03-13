我查處轉發「中國台灣省」藝人、廢止鼓吹武統中配居留許可》國台辦嗆：剝奪台灣民眾言論自由

中國國台辦發言人陳斌華昨日嗆聲，「民進黨當局」剝奪台灣民眾言論自由，打壓島內不同意見的聲音，揚言要讓「謀獨拒統」的勢力灰飛煙滅。（翻攝直播）

2025/03/13 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕侯佩岑等台灣藝人在中國「兩會」期間，接力轉發中國矮化我國為「中國台灣省」貼文，陸委會警告將查處有無違法取得中國戶籍，另廢止鼓吹武統台灣的中配網紅依親居留許可。中國國台辦昨日嗆聲，「民進黨當局」剝奪台灣民眾言論自由，打壓島內不同意見的聲音，揚言要讓「謀獨拒統」的勢力灰飛煙滅。

撂話嚴懲舉報者「八炯」

國台辦發言人陳斌華在記者會宣稱，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣從來不是一個國家，這是無法否認，也不容否認的歷史事實。

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國台辦強力聲援「舔共」藝人，陳斌華說，包括演藝人員在內的廣大台灣同胞做為「堂堂正正中國人」，表達他們對祖國的認同、反對台獨是自然不過的事，也是民族大義的體現。民進黨當局動輒威脅恫嚇、打擊報復，企圖限制台灣同胞的思想自由、言論自由，充分暴露其標榜民主自由的虛偽。

中配劉振亞拍片鼓吹武統台灣，移民署前天已廢止她的居留許可。陳斌華批評，這是民進黨當局傷害大陸同胞，用盡手段大肆打壓島內不同立場聲音，再次揭露其所標榜的「自由」是鼓譟「台獨」的自由，是宣揚「抗中」的自由，既虛偽又雙標。

陳斌華更撂話，台媒報導這是網紅「八炯」自稱向移民署舉報的，對於此人有十六個字評價，「宵小之輩、雞鳴狗盜、為虎作倀、必遭嚴懲」。

中國「兩會」發布政府工作報告，涉台部分宣傳要「推進祖國統一大業」，連續兩年未提到「和平統一」。陳斌華則說，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現「祖國統一」最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利，將堅持一個中國原則和「九二共識」，廣泛團結台灣同胞，積極探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐，推進祖國統一進程。

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